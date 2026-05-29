◇ナ・リーグ カブス−パイレーツ（2026年5月28日 ピッツバーグ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が28日（日本時間29日）、敵地でのパイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場。6回の第3打席は内野ゴロに打ち取られたが、打点を挙げた。

6回、敵失もからめ1点を奪ってなおも1死一、三塁で第3打席を迎えると、パイレーツ側が先発・スキーンズから2番手・モンゴメリーに継投。鈴木はモンゴメリーに対しフルカウントからの6球目、直球を狙ったものの遊ゴロに打ち取られた。それでも懸命に一塁まで走り、6−4−3の併殺プレーを阻止し、三塁走者が生還。3点目を奪った。

2回の第1打席は相手先発で昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた剛腕・スキーンズに3ボールから直球を続けられ、フルカウントとなると最後はスイーパーにバットが空を切り、空振り三振。それでも4回2死一、二塁の第2打席はスキーンズの内角高めスイーパーに詰まらされながらも左前に運び、貴重な先制打とした。

鈴木は6試合連続ノーヒットが続いていたが、前日27日（同28日）のパイレーツ戦では7回の第4打席で中前打を放ち、7試合ぶりにHランプを灯した。チームも連敗を10で止め、ナ・リーグ中地区最下位に転落していたが、一日で脱出した。