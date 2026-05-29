若林正恭、亡き父から学んだこと「真横で見させてもらった」 ブレイク前後で態度一変？「反対していたのに…」
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、29日放送のNHK『あさイチ』（前8：15）に生出演、『プレミアムトーク』初登場を果たした。2016年に亡くなった父への思いを語る一幕があった。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
父について「江戸っ子の…時代的にも、みなさんそうだと思うんですけど、気合と根性の人だったので。僕がけっこう内向的だったので、それでいろいろ歪んで出来上がったのがオレなのかなと。本当にお酒を飲むのが好きで、お隠れになる直前も、大学のバンドメンバーと飲みたいって言って、ヘロヘロになりながら行ったりとか。やっぱり友達と一緒に過ごすのが、一番楽しいんだなっていうのを、真横で見させてもらった感じはありました」としみじみ。
父の教育方針にも触れ「親父は『強い男になれ』っていう。少年野球やっていたんですけど、デッドボールを避けるなって。避けなかったことだけ褒められたんですけど。そういう時代だったと思うんですけど。反面教師もありつつ、大きいのかなと思います。学んだことは。しゃべり方とかめちゃめちゃ似ていると思います」と話していった。
もともと芸人になることは反対されており「親父は『お笑いやめろ、続けるんだったら会わない』って。実家に上がっちゃいけないっていうルールになって。コントで必要だった学ランあったんですけど、母親と連絡して真っ暗な駐車場で受け取ったりして」と回顧。「（ブレイクした時は）その時はけっこう喜んじゃって。反対していたのに、自分でネタ書いたって言って。ジョギングの漫才だって、春日の最初の一行が『トゥース』（言っても言わなくても）って書いてあって。急に変わるなって思って（笑）」と明かしていた。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
父について「江戸っ子の…時代的にも、みなさんそうだと思うんですけど、気合と根性の人だったので。僕がけっこう内向的だったので、それでいろいろ歪んで出来上がったのがオレなのかなと。本当にお酒を飲むのが好きで、お隠れになる直前も、大学のバンドメンバーと飲みたいって言って、ヘロヘロになりながら行ったりとか。やっぱり友達と一緒に過ごすのが、一番楽しいんだなっていうのを、真横で見させてもらった感じはありました」としみじみ。
もともと芸人になることは反対されており「親父は『お笑いやめろ、続けるんだったら会わない』って。実家に上がっちゃいけないっていうルールになって。コントで必要だった学ランあったんですけど、母親と連絡して真っ暗な駐車場で受け取ったりして」と回顧。「（ブレイクした時は）その時はけっこう喜んじゃって。反対していたのに、自分でネタ書いたって言って。ジョギングの漫才だって、春日の最初の一行が『トゥース』（言っても言わなくても）って書いてあって。急に変わるなって思って（笑）」と明かしていた。