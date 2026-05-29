「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが28日、自身のインスタグラムを更新。メガネ姿を投稿した。

29日に発売される1stDVD「相思相愛」のショットを公開。今回のDVDは、秘書のさとみが、会社の課長と一緒に沖縄出張に出かけるストーリーだが、「DVDをご予約してくださった課長 そろそろ届く頃かな…？ 課長の前だけで見せる誘惑さとみ ぜひ楽しんでくださいね」とつづり、グレーの半袖ニットをまくりあげ、オフホワイトのランジェリーをあらわにしたショットをアップした。

メガネをかけてベッドの上で笑顔を見せた。93センチのバストの曲線美などが際立ち、メガネを胸にあてたドアップショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「メガネ似合ってますね」「チャーミングで超可愛い」「とても美しい」「美しすぎる…」「綺麗だなぁ〜」「つんつんしたい」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。ファーストDVD「相思相愛」が5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。