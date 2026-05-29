100均でも買えるよ〜！「仕事終わりにキッチン立ちたくない…」平日が楽になる便利グッズ

仕事から帰ったあと、「今日はもう料理したくない…」となる日ってありますよね。ダイソーには、作り置きおかずの保存にも使いやすい容器が100円で見つかります。冷凍保存しておけば、食べたいときにそのまま温めるだけでOK。平日のごはん準備がかなりラクになります。積み重ねて省スペースで保存がしやすい形も便利！

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商品情報

商品名：ミールプレップ容器 sikiri4

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：208×140×H42mm（外寸）

容量：計460ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4965534355216

レンジ・冷凍OK！作り置き弁当に重宝する♡ダイソーの『ミールプレップ容器 sikiri4 』

仕事終わりって、献立を考えるだけでもちょっと面倒…。疲れて帰ってきた日は、キッチンに立つ気力が残っていないこともありますよね。

そんな人にぜひ使ってほしいのが、ダイソーの『ミールプレップ容器 sikiri4』。最近SNSでもよく見かける、冷凍作り置き弁当にも使いやすい容器です。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。

見た目はシンプルな保存容器ですが、最初から4つに仕切られているのが特徴。固定の中仕切りなので、おかずをポンポン入れていくだけで形になります。

おかずを数種類まとめて作っておけば、そのまま冷凍ストックにできて便利です。耐熱温度は−20℃〜140℃。レンジ・冷凍庫・食洗機にも対応と優秀です。日本製なのも安心感があります。

重ねてスッキリ！省スペースで保存しやすい！

作り置き弁当は保存のしやすさも重要。この容器は積み重ねてもズレにくく、冷凍庫の中でスッキリ収まるのがポイントです。

保存容器の形がバラバラだと場所を取りますが、同じ容器で揃えると見た目も整理しやすいですよ。

しかも、フタをしたままレンジOK！食べる前に別皿へ移し替えなくて済むので、洗い物も無駄に増やさずに済みます。

作り置きだけでなく、普通のお弁当箱として使うのもアリ。仕切りがあるので味が混ざりにくく、おかずカップいらずで、盛り付けの時間を取られにくいのも助かります。

ただし、パッキンは付いていないので、汁気の多いおかずを入れるときは、下にかつお節を入れて水分を吸わせたりと、少し工夫したほうが安心です。

汁漏れしにくいメニューにしたうえで、持ち運ぶときは横向きや逆さにも注意したいところ。

ご飯も入れると容量はややコンパクトです。しっかり食べたい日は少し物足りなく感じるかもしれません。

個人的には、おかず専用として割り切るとかなり便利でした。この容器を複数使って冷凍ストックしておけば、平日はご飯だけ準備すればOK。

帰宅後に一から作り始めなくて済むので、気持ち的にもかなりラクになります。忙しい日々の食事に大助かりです。

今回は、ダイソーの『ミールプレップ容器 sikiri4』をご紹介しました。シリーズ展開もあり、仕切りの数が違うタイプもあります。

平日のごはん準備を少しでも時短したい人や、タイパ重視で動きたい人にはかなりオススメです。ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。