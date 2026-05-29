100均にいいの出てるよ！「片付けが面倒なんだよな…」細かいゴミ拾い不要のレジャーグッズ

夏の外遊びって楽しい反面、片付けがちょっと大変なことも。特に水風船は、遊び終わったあとに散らばった細かいゴム片を拾い集めるのが地味に面倒。ダイソーでは、繰り返し使えるタイプのエコな水風船があります。普通のゴム風船のように口を結ぶ必要がなく、準備も後片付けもラクちんで、レジャーシーンにぴったりです。

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商品情報

商品名：リユーザブル水風船（ラメ）

価格：￥330（税込）

内容量：5個入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480749860

ラメ入りの見た目がかわいい！繰り返し遊べてエコ！『リユーザブル水風船』

暑い日の水風船遊びは楽しいけれど、準備や後片付けのことまで考えると気が重い…。そんなときに打ってつけなのが、ダイソーの『リユーザブル水風船』です。

シリコーンゴム製で、普通のゴム風船のようにパンッ！と割れたりしないのが特徴。水を入れれば繰り返し遊べるエコなレジャーグッズです。

遊んだあとに割れた破片を探して回収する手間がないので、かなりラクですよ。

淡いカラーに細かなラメが入ったデザインで、水を入れていない状態でもコロンと丸い形です。

やさしい色味で、レジャーグッズ感が強すぎないのもポイント。そのまま飾っておきたくなる可愛さです。

準備がかなりラク！キャッチボール感覚で遊ぶのが楽しい！

使い方は、バケツなどに水をためて、本体を沈めて中に水を入れ、そのままフタを閉じるだけ。

普通の水風船だと、ゴムを引っ張って蛇口などに当てて、最後は結ぶ作業がありますよね。指が滑ったり、水がこぼれたりで意外と手間がかかります。

でもこれは、フタを閉じれば準備完了。ゴム風船を結ぶより負担が少ないので、お子さんと一緒に遊び感覚で手早く準備できちゃいます。

おすすめの遊び方は、キャッチボール。割れないようにキャッチする遊び方がかなり盛り上がります。水が入っている分、投げる力加減が少し難しくて、そこが逆におもしろいポイントです。

強く握ると中の水が飛び出すので、濡れても大丈夫な場所で遊ぶのがおすすめです。地面に投げてパンッと弾けさせる遊び方もなかなか楽しいですよ。

地味に便利なのが、本体とフタが繋がっているところ。球体の半分同士が一体になっているので、「片方どこ行った？」と迷子になることもありません。

水を入れ直せば何回でも遊べて、普通の水風船のように「全部使い切ったら終了」になりにくいので、心おきなく思い切り遊べます。

今回は、ダイソーの『リユーザブル水風船（ラメ）』をご紹介しました。準備も片付けも簡単で、かなり使いやすいレジャーグッズです。

公園や広場で遊ぶときは、バケツを一緒に持っていくのをお忘れなく！暑い日の外遊びのときに、ぜひ遊んでみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。