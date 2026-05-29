100均にいいの出てるよ！「片付けが面倒なんだよな…」細かいゴミ拾い不要のレジャーグッズ
商品情報
商品名：リユーザブル水風船（ラメ）
価格：￥330（税込）
内容量：5個入
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480749860
ラメ入りの見た目がかわいい！繰り返し遊べてエコ！『リユーザブル水風船』
暑い日の水風船遊びは楽しいけれど、準備や後片付けのことまで考えると気が重い…。そんなときに打ってつけなのが、ダイソーの『リユーザブル水風船』です。
シリコーンゴム製で、普通のゴム風船のようにパンッ！と割れたりしないのが特徴。水を入れれば繰り返し遊べるエコなレジャーグッズです。
遊んだあとに割れた破片を探して回収する手間がないので、かなりラクですよ。
淡いカラーに細かなラメが入ったデザインで、水を入れていない状態でもコロンと丸い形です。
やさしい色味で、レジャーグッズ感が強すぎないのもポイント。そのまま飾っておきたくなる可愛さです。
準備がかなりラク！キャッチボール感覚で遊ぶのが楽しい！
使い方は、バケツなどに水をためて、本体を沈めて中に水を入れ、そのままフタを閉じるだけ。
普通の水風船だと、ゴムを引っ張って蛇口などに当てて、最後は結ぶ作業がありますよね。指が滑ったり、水がこぼれたりで意外と手間がかかります。
でもこれは、フタを閉じれば準備完了。ゴム風船を結ぶより負担が少ないので、お子さんと一緒に遊び感覚で手早く準備できちゃいます。
おすすめの遊び方は、キャッチボール。割れないようにキャッチする遊び方がかなり盛り上がります。水が入っている分、投げる力加減が少し難しくて、そこが逆におもしろいポイントです。
強く握ると中の水が飛び出すので、濡れても大丈夫な場所で遊ぶのがおすすめです。地面に投げてパンッと弾けさせる遊び方もなかなか楽しいですよ。
地味に便利なのが、本体とフタが繋がっているところ。球体の半分同士が一体になっているので、「片方どこ行った？」と迷子になることもありません。
水を入れ直せば何回でも遊べて、普通の水風船のように「全部使い切ったら終了」になりにくいので、心おきなく思い切り遊べます。
今回は、ダイソーの『リユーザブル水風船（ラメ）』をご紹介しました。準備も片付けも簡単で、かなり使いやすいレジャーグッズです。
公園や広場で遊ぶときは、バケツを一緒に持っていくのをお忘れなく！暑い日の外遊びのときに、ぜひ遊んでみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。