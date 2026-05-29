100均で買えるって奇跡だよ…ホムセンで買ったら倍以上しそう！節約にもつながる便利グッズ

ダイソーで「もっと早く買えばよかった」と感動する便利グッズを発見！蛇口に付けるだけで、面倒な洗い物が劇的に時短＆スムーズに♪ホームセンターなら倍以上しそうな節水も叶う実力派アイテムがお得に手に入るので、見逃し厳禁です。一度使ったら手放せなくなること間違いなしなので、さっそく詳しく見ていきましょう。

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商品情報

商品名：微細噴射シンク蛇口（2種水流）

価格：￥330（税込）

取り付け可能水栓サイズ（約）：口径2.2cmの外ネジタイプ

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480636634

ダイソーなら300円で手に入る！『微細噴射シンク蛇口』

今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『微細噴射シンク蛇口』。

毎日のお皿洗いがもっとラクに終わらせたい…！そんな願いをお家の蛇口に取り付けるだけで、叶えてくれる便利グッズ。

口径2.2cmの外ネジタイプの水栓に取り付けられるので、購入前に自宅の蛇口のサイズを確認しておきましょう。

お値段は330円（税込）ですが、ホームセンターで買えば倍以上しそうなハイクオリティなアイテムなんです。

ステンレス板の微細な穴から水がワイドに広がるのが最大の特徴で、ワンタッチで広範囲シャワーとストレート水流の2種類を使い分けられるのも嬉しいポイント！

微細なシャワーで時短＆節水効果も◎

実際に取り付けてみたのですが、筆者の自宅では元の蛇口の先端が固くて外れず、最終的に工具を使って取り外しました。

傷がつきそうだったので、布などをかませることをおすすめします。

水が広範囲に届くので、大きなお皿も何度も角度を変えずにサッと流せて、洗い物の時間がこれまでより短縮されたように感じます。

微細なシャワーで肌当たりは優しいのに泡切れがよく、効率よく洗えることで自然と節水にもつながるのが嬉しいポイントです。

さらに、サイドのスイッチを切り替えれば、中央から集中的に水流を出すこともできます。

カレーやソースなどのしつこい油汚れをピンポイントで狙い撃ちしたいときや、予洗いのときにも活躍します。

今回は、ダイソーの『微細噴射シンク蛇口（2種水流）』をご紹介しました。

洗い物のイライラを解消して、水道代の節約にもつながる実力派アイテムにダイソーで出会えるとは思いませんでした。気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。