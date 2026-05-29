「母である私を成長させてくれた」おかもとまり、離婚してよかった理由を告白「踏ん張ってきた人の言葉」
元ものまね芸人でクリエーターのおかもとまりさんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。離婚してよかった理由を告白し、話題となっています。
【写真】おかもとまり、離婚してよかった理由を告白
ファンからは「精神面の理解されないのが一番辛かったと思います」「きれいごとではなくちゃんと踏ん張ってきた人の言葉です！」「岡本さん本人とお子さんが幸せならそれで十分っすよね！」「昔と違って『離婚』自体に悪いイメージはないかと思います」「無理せずに頑張って下さいね」といった声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】おかもとまり、離婚してよかった理由を告白
「孤独や不安なことが多くありましたが」「2018年に離婚してから、色々孤独や不安なことが多くありましたが、結果良かったと思える理由があります」と始めたおかもとさん。続けて「離婚って悪いことに思われるし、実際良いことかって聞かれると頷けないけど、その後の心との闘いや、ただただ『私』が息子を守ろう、育てよう、息子がいることが凄い幸せなことだって気付けて、母として凄く踏ん張れました」とつづっています。そして「だから離婚って悪いことだけではなく、母である私を成長させてくれたことです 私はこの経験に感謝をしたいです！！」と告白しました。離婚したことで、子育てに対する考え方に変化があったようです。
アンミカさんとのエピソードを紹介26日の投稿では「3.4年前に息子がMXの番組で街頭インタビューを受けたのですが、アンミカさんから『嬉しさの例えが凄い！九の段言えなくても大人になって活躍ができることがわかった！』と言っていただき、鼻が高い母です」と、タレントでモデルのアンミカさんと息子のエピソードを紹介。子育てを楽しんでいることが伝わってきます。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)