サントリー「黒烏龍茶」、油そばと“がっつり飯”提案 渋谷で30秒トッピング選び放題イベント

サントリービバレッジ&フードは、特定保健用食品「サントリー黒烏龍茶OTPP」で、油そばとの食べ合わせを提案する期間限定イベント「食券無双油そば 黒烏龍亭」を、5月29日から31日まで東京・渋谷の「渋谷サクラステージ404kitchen」で開催する。

横浜市の人気ラーメン店「中華そば 郄野」とコラボレーションした企画。会場では、同店が監修した油そばと「サントリー黒烏龍茶OTPP」350mlをセットで提供する。価格は2500円(税込)。事前予約は行わず、混雑状況によって待ち時間が発生する場合や、売り切れとなる場合がある。

“無双食券機”30秒間押し放題でトッピングした油そば

特徴は、30秒間でトッピングを押し放題の「無双食券機」だ。温玉、豚バラチャーシュー、エビフライ、ニンニク背脂、トリュフ卵黄ソース、フライドガーリック、釜揚げしらす、クリームチーズ、冷凍カットイチゴなど、全24種類のトッピングを用意した。組み合わせは250万通り以上に上るという。

自由にトッピングを選べるほか、人気ラーメンYouTuberのSUSURUさんが考案した「SUSURU盛」、中華そば 郄野が監修した「和風盛」「カオス盛」の3コースも設けた。来場者には、オリジナルの「黒烏龍茶食券キーホルダー」も配布する。

サントリービバレッジ＆フードで「サントリー黒烏龍茶OTPP」を担当する堀江氏

サントリービバレッジ&フード SBFジャパン ブランドマーケティング本部で「サントリー黒烏龍茶OTPP」を担当する堀江雄太氏は、今回のイベント開催について、油そばやラーメン店で食券機のボタンを選ぶ楽しさに着目したと説明する。通常の店舗では、好きなだけトッピングを選ぶ機会は限られる。今回は30秒間で食券を押し、思い思いの一杯を作ることで、「好きなだけトッピングしたい」というラーメンファンの夢をかなえる体験を用意した。

今回の油そばについて、「中華そば 郄野」店主の郄野氏は、トッピングの盛りやすさや混ぜやすさ、シンプルな味わいを踏まえ、黒烏龍茶との相性を意識したと説明する。「油そばのこってりした味わいと、黒烏龍茶のさっぱりした口の抜けの相性は抜群」といい、最後まで楽しみやすい一杯を目指した。

SUSURUさん監修の「SUSURU盛」や「中華そば 高野」監修のトッピングコースもある

おすすめトッピングコースは3種類を用意した。「SUSURU盛」はガッツリ系、「和風盛」は魚粉や仕込みの豚バラチャーシューなどを使ったさっぱり系、「カオス盛」は意外な組み合わせを楽しめるコースとした。郄野氏は、通常のラーメンではあまり見ないトッピングも選んだといい、「ここでしかできない体験や驚きを味わってほしい」とコメントする。

堀江氏は、烏龍茶とこってりした食事、とくにラーメンや油そばとの相性の良さを今回の訴求軸に据える。SNS上でも黒烏龍茶とラーメンを組み合わせて楽しむ投稿が見られるといい、今回のイベントで、こうした食シーンの広がりを後押しする。会場では、油そばと黒烏龍茶を専用のお盆で提供し、写真に収めやすい見せ方にも工夫した。

ボリューミーなトッピングも可能

ターゲットは若年層を中心に、幅広い世代を想定する。堀江氏は、仕事終わりやストレスを感じた時に「がっつり食べて幸せを感じたい」という需要があるとみる。今回は「がっつり食べた時に、さっぱり黒烏龍茶」という飲用シーンを訴求する。

「サントリー黒烏龍茶OTPP」は、2006年の発売以来、食事の脂肪対策トクホ飲料として展開してきた。ウーロン茶重合ポリフェノールの働きで、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える。脂肪の多い食事をとりがちな人の食生活改善に役立つとしている。

堀江氏によると、黒烏龍茶は食事とともに飲む茶系飲料として定着し、販売も安定して推移しているという。今回のイベントでは3日間で約1300人の来場を目標とする。まずは来場者の反応を見ながら、次の展開を探る。

【開催概要】

イベント名:「食券無双油そば 黒烏龍亭」

開催日:5月29日(金)〜31日(日)

開催時間:5月29日・30日=10時30分〜20時30分、5月31日=10時30分〜16時

会場:渋谷サクラステージ404kitchen

所在地:東京都渋谷区桜丘町1-4

価格:2500円(税込、「サントリー黒烏龍茶OTPP」350ml付き)