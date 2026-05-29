高市首相“肝いりの政策”である「減税」と「給付」。この2つを話し合う超党派の会議が27日に開かれ「給付付き税額控除」の方向性が見えてきました。



経済対策に取り組む高市政権。公約に掲げた「給付付き税額控除」のイメージ案が、27日の国民会議で示されました。



「給付付き税額控除」とは、減税と給付を組み合わせ中低所得者を支援する仕組みのこと。しかし、今“給付”に一本化するという案が浮上しているというのです。





1月、高市首相は。（高市首相）「現在、軽減税率が適用されている飲食料品について、2年間に限り消費税の対象としないこと。私自身の悲願でもありました。今後、設置される国民会議において、財源やスケジュールのあり方など実現に向けた検討を加速します」2月の衆院選で、飲食料品の消費税率を2年間ゼロにしたのち、「給付付き税額控除」を導入することを公約に掲げていた高市首相。5月の党首討論でも。（高市首相）「この夏前に中間とりまとめが出てき次第、政府として法律案を提出する。“as soon as possible（できるだけ早く）”ということ で頑張ってまいります」強い意欲を見せていました。現在は超党派の「社会保障国民会議」で制度設計の議論が続く中、27日に示されたイメージ案。制度の簡素化のため、税額控除は行わずに個人に対する給付に一本化した上で、所得に応じて給付額をきめ細かく変える仕組みを示しました。メインターゲットとなるのは、「現役世代で所得の少ない働き手」。単身の人や自営業、フリーランス、働く高齢者なども対象としています。税金や社会保険料の負担が重くなっているとして手取りを増やすことや、“年収の壁”を意識して「働き控え」をしなくてもよくなるようにしたい考えです。これは子どもが2人いる共働きの世帯をモデルケースとした政府の試算。アメリカ・フランス・ドイツの欧米3か国の平均と比べて、日本は税金・社会保険料などの負担を見みると…。児童手当などをもらえる分を加味しても、世帯年収で540万円を下回ると、欧米よりも負担が重いのがわかります。支援額はどれほどを想定しているのか。政府が示したこのグラフ。右に行くほど年収が上がり上に行くほど給付額が多くなります。税金がかからない人は一定の額が給付され、その後、所得に応じて段階的に支援額が増え、ある程度の年収になると上限に達して定額になります。さらに年収が増え一定の金額を超えると、支援額は段階的に縮小していきます。「年収の壁」を超えて、負担が増える人や、子育て世帯には支援の加算などを行うとしています。給付額は「恒久財源の確保とあわせて検討する」ことにもなっていて、政治決断のポイントになりそうです。この“給付”に一本化するとの方針に各党は…。（維新 梅村 税調会長）「そもそも給付一本化で決まったとなれば、これは所得連動型給付制度であって、給付付き税額控除と言えるのかということを、我々としては質問、提言させていただいた」（中道 赤羽 税調会長）「やっぱり時間はかかるにしても、給付付き税額控除の親会から宿題を受けているわけだから、時間がかかったとしても、ここを目指すっていうことは議論して、それなりのイメージ図なりなんなりを示すべきじゃないか」また、「給付付き税額控除」導入までの"つなぎ"とされている2年間の「飲食料品の消費税ゼロ」。しかし、政府内では「ゼロ」ではなく、1パーセント案が有力になっています。メーカーからはレジの税率システムの改修に、税率ゼロでは1年程度かかるものの1％であれば半年程度で済むと意見が出ています。政府関係者によると、税率ゼロでは時間がかかりすぎるとの認識を示している高市首相。国民会議は6月、「中間取りまとめ」として、この消費減税と給付付き税額控除の具体的な制度案を示す方針です。"悲願"でもあった公約の実現に向け、高市首相がどのような最終判断を下すのでしょうか。（スタジオ解説）（スタジオ解説）（徳増 ないる アナウンサー）はい、この給付付き税額控除ですが、改めて、これは給付と減税で中低所得者を支援するというものなんですが、青山さん、そもそもこの給付と税額控除をセットで考えたのはどうしてなんでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）それはですね、日本の中低所得者は税金や社会保障などの負担が重すぎるので、中低所得者の減税をする。ただ、それでは所得税をあまり払っていない…人には恩恵がないので、そういう人たちには給付で補う。だから、税額控除に給付を組み合わせるというそもそもの発想です。（徳増 ないる アナウンサー）この給付と税額控除のセットを目指しながらも、当面は給付だけという方向になっていますけれども、これはどういう事情があるんですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これはですね、本当は税金の負担を減らすというのが目的だったんですけれども、給付と減税を組み合わせようとすると、減税額の計算や手続きなどの実務的な作業が大変すぎると。しかも、「お金が給付されるんだったら税金を減らすのと変わらないじゃないか、実質的に差がないじゃないか…」ということで、作業が楽な方で始めようということなんです。ただ、そもそもの理念からは離れたものになってしまうということになります。（徳増 ないる アナウンサー）この給付だけというのは、誰にどのくらい出すという方向に…？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これは決まっていないんですが、中低所得者に支援するということですから、必ず年収の上限を決めるんですね。それを300万円台にするのか500万円台にするのか、それによってが対象人数変わります。あと…いくらぐらい給付するのか。定額のところで5万円とか6万円を提案をしている野党もあるし。給付対象を絞って10万円、20万円ぐらい給付した方がいいんじゃないかという案もあります。財源も考えながらこのへんのスキームをどうするかは…まさに今後の議論ということになります。（徳増 ないる アナウンサー）津川さんは気になるところはありますか？（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）このニュースを聞いたときはびっくりしまして、「給付にするんですか」と。「全然話違うじゃないですか」と。そこで政府の関係者に聞いてみましたら、「これは、あくまでもイメージです」と。「減税をやめてしまうのではなくて、給付を先行しようという説明です」という言い方をしていました。給付をどこまでやるか？という話はあると思いますけども、最終的にはその「『減税をやるんだという議論が、この後続くというふうに思っていただいていい」というふうに言われました。（徳増 ないる アナウンサー）年金だけで暮らしている高齢者などへは給付されないということで…。（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）そこも議論がありまして、働く人、所得のある人というのが前提の議論になっているので、年金生活者の人とか、あと、自営業者の人とか農家の人がどうなるのか…ちょっとよくわかりません。そういったところにも、もっと目配りするべきという意見は出ているようです。（徳増 ないる アナウンサー）まだわからないこともありますけど、国民からは「また、ばらまきなのか…」という声も出てきそうですが、青山さん、これは一回きりで終わる可能性が高いのか、それとも本格的な制度につなげていくというものだと捉えていいのか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）本格的な制度につなげるため国民会議という野党を巻き込んだ協議をしているわけです。つまり、政権交代が仮に起こっても、この制度を続けてもらうためにやっているので、恒久的というのが前提です。ただ、先ほど言ったように、今後減税をどう組み合わせていくのか。さらに、この制度をより公平なものにするんだったら、単に所得だけじゃなくて資産がどれくらいあるかも加味すべきなんです。所得が少なくても資産をものすごく持っている人にも給付が渡る問題をどう解消するか…。このような点で制度が変わっていく可能性は十分にあると思います。（徳増 ないる アナウンサー）一方で、食料品の消費税についてですが、こちらは1%案が有力になっています。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これはですね。そもそもの公約が給付付き税額控除につなげるために食料品の消費税率を2年間だけゼロにするというものでした。ところがさきほどから話しているように「給付」だけに絞るんだったらすぐにできるんですよ。「税金」に触らないので、「給付」は自治体にお願いしてすぐに実施できます。つまり2年間消費減税でつなぐ必要が、無くなっているんです。また税率を０でななくて1%にするという案もレジシステム改修の手間を減らしてなるべく早く減税をやるためですが、それでもどんなに早くても来年の4月ぐらいからになります。その2年後に「給付」を始めるというのも、2年間待つ理由がよくわからない。しかも1%の税率は残すという中途半端な消費減税を、物価高の今、しかも２年間だけやる必要が本当にあるのか？私は税の仕組みの問題として、生活に欠かせない食料品は恒久的にゼロにするんだという…一種の税制のあり方として考えるなら分かるんですけれど、給付付き税額控除につなげるために2年間だけ１％に下げるというのは…いかにも理屈が通らなくなっています。私の取材でもほとんどの自民党議員もそのように言っているんです。ただ、給付付き税額控除へのつなぎの消費税減税は高市首相が選挙で公約したのでやらなきゃいけない。この一点でやるかどうかなんです。「悲願」とまで語った重みをどう捉えるかにかかっているということですね。（徳増 ないる アナウンサー）ちょっと分かりにくさとか混乱もある中ですが、いずれにしても、私たちの生活にプラスになるような方向で進めていただきたいと思います。