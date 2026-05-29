今まで挫折してきた人でも大丈夫！ずぼらダイエットならあなたでも続けられる理由【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

今まで挫折してきた人でも大丈夫！ずぼらダイエットならあなたでも続けられる理由

ずぼら断食は人生を楽しむ食養生

「少し結果が出ても、数ヵ月もすればリバウンドをしてしまう」、「今回もまたダメだった」と、何度もダイエットを挫折してきた人がたくさんいるのではないでしょうか。多くの人にとってダイエットは、一定期間だけ頑張るイベントのようなものになってしまっているふしがあります。

ダイエットが終了したら、元の生活に戻るのが当たり前と考えているため、リバウンドを招いてしまっているのだと僕は思います。ずぼら断食にとり組むと、結果として適正体重に近づくのでダイエット方法と同じにされがちですが、断食の本質からすれば、それそれは複数ある効果のひとつにしか過ぎません。

ずぼら断食の最大の特徴といえるのが、太りやすい蓄積型の体質を根本からやせやす燃焼型の体質に変えていけることです。消化のために疲弊しきった胃腸を正常化し、脂肪を燃焼する好循環サイクルのスイッチを入れられるので、食欲に振り回されず、適量の食事で満足できるようにもなります。

まずは、断食は難しいと思う固定観念をとっぱらいましょう。そして、ずぼら断食が一度定着すれば、一生やせやすい体質を手に入れることができる、簡単なダイエット方法だというのを念頭においてください。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』