介護で行う喀痰吸引の手順やタイミング、判断基準をわかりやすく解説！

介護現場で重要なケアの一つとして、喀痰吸引が挙げられます。自力で痰を排出できない方にとって、呼吸を助けるために欠かせない医療的ケアです。

正しい知識と技術を身につけることは、利用者の平穏な生活を守る基盤です。本記事では、具体的な実施手順や必要な用具を詳しく解説します。

あわせて、実施のタイミングや家族による対応の可否も整理します。適切なケアを実践するために、注意点も含めて参考になれば幸いです。

痰の性質や本人の反応に合わせた柔軟な対応を継続し、窒息や誤嚥性肺炎を防ぐケアの実践に役立てましょう。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

介護における喀痰吸引とは

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

喀痰吸引とはどのような行為ですか？

自力で排出できない粘膜の分泌物や嘔吐物を、専用の機械で物理的に除去する医療的ケアです。本来、痰は気道粘膜の繊毛運動や咳反射によって気道外へ運ばれるのが一般的です。加齢や疾患でこの機能が低下すると、痰で気道が狭くなり酸素の取り込みが阻害されます。この状態を解消するため、直径数ミリのカテーテルを挿入して痰を吸い出します。喀痰吸引は、かつては医療従事者に限定されていましたが、現在は研修を終えた介護職も一定の要件を備えた登録事業者への所属で実施が可能です。実施には医師の指示と看護師との連携が必須であり、医師が心肺機能に基づき指定した吸引圧や挿入深さを厳守しなければなりません。粘膜を傷つけない繊細な操作と、無菌状態を保つ衛生管理の両立が求められます。呼吸の質を改善し、苦痛を取り除くための重要な専門技術と認識しましょう。

喀痰吸引が必要となる状態とはどのような状態ですか？

呼吸時の喉から聞こえるゴロゴロとした異常音は、分泌物が空気の流れを阻害している代表的な兆候です。放置は呼吸困難や肺炎のリスクを高めます。咳払いで痰が切れず、胸部に振動を感じる際も実施を検討しましょう。顔色の青白さ（チアノーゼ）や血中酸素飽和度の低下が見られる場合は、迅速な対応が求められます。食事中の激しいむせ込みや喉の違和感も重要な合図です。意識障害などにより自力で排痰できない方は、心拍数や血圧の変動にも注意を払いながら、特に慎重な喀痰吸引を必要とします。吸引の要否は、客観的な数値と表情の変化などの主観的な情報を合わせ、総合的な判断が不可欠です。平常時との差異を見逃さない観察力を養いましょう。

喀痰吸引は家族でも行えますか？

在宅で家族が実施する場合、医師の指示と専門職による個別指導が必須です。医師や看護師から実地研修を含む技術習得を受け、適切な手技を身につけなければなりません。自己流の操作は粘膜損傷や呼吸循環不全、細菌感染症を招く危険があるため、医療従事者の評価を経てから行いましょう。カテーテルの挿入距離や吸引圧など、病状に合わせた指導を受ける必要があります。家族によるケアは生活リズムに合わせた柔軟な対応が可能ですが、実施者の精神的負担も大きいため、訪問看護師らと相談できる環境作りが大切です。緊急連絡先を明確にし、日々の痰の性状変化を専門職へ報告する連携が、適切な喀痰吸引につながります。一人で抱え込まずチームで行う意識を持ちましょう。

介護で行う喀痰吸引の手順と用具などの準備

喀痰吸引の基本的な手順を教えてください。

手指洗浄後、使い捨て手袋を装着して衛生を確保します。吸引機の電源を入れ、圧力を20kPa（150mmHg）以下に設定したことを確認しましょう。カテーテルを水に通して滑りをよくし、陰圧をかけない状態で鼻やお口からゆっくり挿入します。カテーテルが適切な深さに到達した後、圧をかけつつ左右に回転させ、10秒から15秒かけて引き抜きます。この際、カテーテルを無理に押し込まないよう細心の注意を払うことが大切です。終了後はカテーテルの内外を洗浄し、呼吸状態や顔色の変化を再確認しましょう。一度で取り切れない場合は、1分以上の休憩を挟み体内の酸素の回復を待ちます。各段階で丁寧な声かけを行い、利用者の不安を軽減する配慮も重要です。実施後は内容を詳細に記録し、次回のケアに活かしましょう。

喀痰吸引に必要な用具にはどのようなものがありますか？

電動吸引機のほか、排液ボトルや接続用ホースが必要です。カテーテルは成人では一般的に10から14フレンチを使用しますが、本人の鼻腔や気管などの解剖学的構造に合わせて選択しましょう。手指消毒液、未滅菌手袋、洗浄用のコップと精製水も必須備品です。拭き取り用のアルコール綿や、蓋付きの廃棄物容器も準備します。客観的な状態把握のため、パルスオキシメーターや聴診器を備えておくと、実施前後の効果測定を正確に行えるため推奨されています。予備のカテーテルや、停電時に備えた手動式吸引器、蓄電池の確保も危機管理として重要です。備品は清潔な状態で一括管理し、緊急時に即時対応できるよう整理整頓を徹底しましょう。

喀痰吸引時の体勢や環境づくりはどのように整えますか？

本人の呼吸が楽になり、かつ分泌物が移動しやすい姿勢を整えることが基本です。鼻吸引を行う場合は、ベッドの背を10から15度ほど上げると操作がスムーズになり、誤嚥防止にもつながります。麻痺がある方の場合は、健側を下にして寝かせることで、口腔内の分泌物が溜まる位置を調整しやすいでしょう。周囲の環境では、カテーテルの汚染を防ぐため、清潔なワークスペースを確保します。手元を明るく照らす照明を用意し、口腔内や鼻腔の状態を鮮明に確認できる工夫も必要です。プライバシーを守るためにカーテンやドアを閉め、落ち着いた雰囲気を作ります。実施者の立ち位置も、本人の表情がよく見え、操作がスムーズに行える場所を選びましょう。

喀痰吸引を行うために押さえておくべきポイントを教えてください。

無菌操作の意識と時間管理が、合併症を防ぐために重要です。カテーテルの先端は気道に直接触れるため、不潔な場所に触れた場合は迷わず交換しましょう。また、吸引中は酸素の供給が一時的に止まるため、一度の操作時間は15秒以内を厳守します。連続して行う場合は、1分ほどの休憩を挟み、深呼吸をうながして酸素不足を防がなければなりません。無理な挿入は粘膜からの出血を招き、それが新たな痰の原因になる悪循環を生みます。利用者の表情を凝視し、苦痛のサインがあればただちに中断して様子を見る冷静な判断を持ちましょう。実施前後のバイタルサインの変化を把握し、ケアの効果を客観的に評価します。

介護で行う喀痰吸引のタイミングと判断基準

喀痰吸引はどのタイミングで行うべきですか？

起床直後や食前、入浴前など、痰が移動しやすい活動の節目に状態を確認します。特に朝は就寝中に溜まった分泌物を出すことで、一日の呼吸をスムーズにできるでしょう。また、体位変換の直後も、重力の影響で痰が移動するため吸引に適した機会です。食後の実施は、内容物を逆流させて誤嚥を招く懸念があるため、少なくとも30分は時間を空けましょう。回数に決まりはありませんが、一日に何度も実施すると粘膜が腫れて呼吸が苦しくなる場合もあります。本人の疲労度も考慮し、生活リズムのなかで負担の少ない時間帯の選定が肝要です。個別のケアプランに基づいて状況を見定め、必要時に実施するようにしましょう。

吸引が必要なサインはどのように見極めればよいですか？

喉から鳴るガラガラした湿った音や、激しい咳き込みが代表的な合図です。本人の呼吸数が普段より増え、肩を上下させて苦しそうにしている時は迷わず喀痰の有無を確認しましょう。また、パルスオキシメーターで測定した酸素飽和度が、通常時より低下した際も実施の目安です。顔色が土色になる、あるいは唇が紫色になる変化も見逃してはなりません。喉を指して不快感を訴えたり、落ち着きがなくソワソワしたりする行動も呼吸の苦しさを表しています。これら複数の情報を合わせ、本当に今実施が必要かどうかを総合的に判断しましょう。

喀痰吸引時の注意点を教えてください

実施時は呼吸リズムの乱れや低酸素血症、頻脈や徐脈などの呼吸循環器系への影響に細心の注意を払います。高い吸引圧によって血圧低下を招く恐れもあるため、常に圧力ゲージを確認して医師の指示範囲を厳守しましょう。カテーテルによる気管内粘膜の損傷や気管内出血のリスクも軽視できません。挿入が深すぎると気管分岐部を刺激し、激しい咳や不整脈を誘発する懸念があります。もし吸引物が鮮血に変わったり、意識が遠のいたりした場合はただちに中止し、緊急時対応のマニュアルに従い行動しましょう。終了後は吸引した痰の量や性質、本人の呼吸の変化を詳しく記録に残します。日々の経過を数値化して把握し、合併症を予防できる体制を確立できます。細菌感染を予防するため洗浄水は実施ごとに交換し、容器の衛生管理も徹底しましょう。

編集部まとめ

正確な吸引技術の習得と、粘膜への刺激や低酸素状態をできるだけ抑える配慮は、利用者の生活の質を支える重要な要素です。痰の性質や本人の反応に合わせた柔軟な対応を継続し、窒息や誤嚥性肺炎を防ぐケアを実践しましょう。

利用者が健やかに呼吸できる環境を整えることが、穏やかな毎日を守ることにつながります。家族や専門職が情報を密に共有し、異変に対して迅速に対応できる体制を維持しましょう。

適切な技術と専門的配慮の積み重ねが、質の高い暮らしの実現に大切です。一人ひとりの状態に適した丁寧な対応を継続しましょう。

参考文献

気管吸引ガイドライン2023〔改訂第3版〕|大学病院医療情報ネットワーク

喀痰吸引等指導者マニュアル｜厚生労働省

介護職員によるたんの吸引等の研修テキスト｜一般社団法人 全国訪問看護事業協会