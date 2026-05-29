名作3Dアクション「ドンキーコング64」現行機へ　6月4日配信開始

長らく現行機で遊べなかったNINTENDO 64の名作が、ついに帰ってきます。

任天堂株式会社は5月28日、3Dアクションゲーム「ドンキーコング64」を「NINTENDO 64 Nintendo Classics」に追加すると発表しました。配信開始日は6月4日を予定しています。

本作はかつてWii Uのバーチャルコンソールで再リリースされた実績があるものの、Nintendo Switchをはじめとする現行機ではプレイできない状態が続いていたため、ファンにとっては待望の登場となります。

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■ 5匹のコングを切り替えて広大なステージを大冒険

1999年にNINTENDO 64用ソフトとして発売された「ドンキーコング64」は、コングファミリーを操作して広大な世界を駆け巡る3Dアクションゲーム。

おなじみのドンキーコングやディディーコングに加え、お下げ髪がかわいいタイニーコング、長い腕を持つひょうきんなランキーコング、圧倒的な怪力のチャンキーコングの総勢5匹が登場。プレイヤーはそれぞれの個性的かつ特殊な能力を活かしながら、隠された「ゴールデンバナナ」の回収を目指します。

舞台となる8つの広大なステージでは、宿敵キング・クルール率いるクレムリン軍との熾烈なバトルが展開。本編の探索以外にも、各種コインや設計図の収集、フェアリーのカメラ撮影など、非常に多くのやりこみ要素が詰め込まれており、すみずみまで遊び尽くせるボリュームが特徴です。

■ 往年の名作を当時の操作感で 専用コントローラーも展開中

また、当時の思い出そのままの操作感で楽しみたいファンに向けて、Nintendo Switch Online加入者限定商品として「NINTENDO 64 コントローラー」も販売中。

この専用コントローラーは無線接続に対応しており、Nintendo Switchおよび新世代機であるNintendo Switch 2の双方でそのまま使用することが可能です。購入可能数は「お一人様4点まで」となっています。

なお、「NINTENDO 64 Nintendo Classics」タイトルをプレイするには、「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入することが必要です。

名曲として名高い「モンキーラップ」のオープニングから始まるあの熱狂が、ついに現行の環境でよみがえります。配信日の6月4日に向けて、往年のプレイヤーからも、今回初めて触れるという新しい世代からも、大きな関心が集まりそうです。

＜参考・引用＞

任天堂株式会社（@Nintendo）

任天堂公式HP「【6月4日追加】「NINTENDO 64 Nintendo Classics」に『ドンキーコング64』を追加」

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052901.html