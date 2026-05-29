モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのコスチューム姿を披露した。

「今週末5月31日は兵庫県西宮市カーポートマルゼン西宮店にて今年最初のMOTOR SPORTトークショーです」とWedsSportレーシングチームのブルーのレースアンバサダー・コスチューム姿の写真をアップ。

「マサ監督と国本選手、阪口選手 2026 WedsSport Racing Galsのフルメンバーでお送りします！ぜひ遊びに来てください」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「素晴らしい」「美しい〜特に肌が凄くキレイ」「まこっちゃんキレイ」「カワ格好いい」「とても綺麗です」「ワンダフル」などの声が寄せられている。

南は、2014年に「PACIFIC FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds Sport Racing Gals」として活動している。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。