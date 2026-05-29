スポニチ

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　モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのコスチューム姿を披露した。

　「今週末5月31日は兵庫県西宮市カーポートマルゼン西宮店にて今年最初のMOTOR　SPORTトークショーです」とWedsSportレーシングチームのブルーのレースアンバサダー・コスチューム姿の写真をアップ。

　「マサ監督と国本選手、阪口選手　2026　WedsSport　Racing　Galsのフルメンバーでお送りします！ぜひ遊びに来てください」と呼び掛けた。

　この投稿にフォロワーらからは「素晴らしい」「美しい〜特に肌が凄くキレイ」「まこっちゃんキレイ」「カワ格好いい」「とても綺麗です」「ワンダフル」などの声が寄せられている。

　南は、2014年に「PACIFIC　FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds　Sport　Racing　Gals」として活動している。

　神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。