◇インターリーグ レッドソックス2−10ブレーブス（2026年5月28日 ボストン）

レッドソックスは28日（日本時間29日）、本拠でのブレーブス戦に完敗。カード負け越しが決まった。吉田正尚外野手（32）はベンチスタートとなり、最後まで出番がなかった。

打線は24年サイ・ヤング賞左腕の相手先発・セールに対し、2点を追う4回にダービン、デュランの連続タイムリーで同点に追いついた。

ただ、相手左腕に5回までこの2点に抑え込まれると、投手陣も2−2の6回に3番手・コローンがつかまり無死満塁のピンチを招いて降板。後を継いだワイザードもヤストレムスキーに押し出し四球を与えると、次打者のアクーニャに痛恨の満塁本塁打を被弾し、一気に5点を奪われ勝ち越された。

救援陣がその後も失点を重ね、11安打10失点で大敗。吉田は最後まで出番がなく、9試合ぶりに欠場となった。

一方、ブレーブスはセールが5回2失点で8勝目（3敗）を挙げ、防御率2・01と好調をキープ。チームも38勝19敗でナ・リーグ東地区首位を独走している。勝率・667も両リーグトップをキープした。