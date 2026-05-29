俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で織田信長の近習・森乱役を演じる歌舞伎俳優・市川團子（22）の扮装姿が28日、番組公式SNSで解禁された。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

軍記物などで用いられる通称「蘭丸」でおなじみの森成利だが、今作は当時の文書にある「乱（乱法師）」。森可成（水橋研二）の三男。幼い頃から織田信長（小栗旬）に小姓として仕え、やがて近習に。「本能寺の変」（1582年・天正10年）に際し、18歳の若さで討死したとされる。

團子は、今月26日に千秋楽を迎えた歌舞伎町歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」（東京・THEATER MILANO―Za）で圧巻の13役早替わりを披露。歌舞伎以外の映像作品への出演は今回が初。戦国最大のミステリーも劇中5年と迫り、未来の歌舞伎界を担う若手ホープの大河デビューに注目が集まる。