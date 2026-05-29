レースクイーンの成沢紫音（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。スタイルの良さが際立つ長身ブラックコーデを披露した。

「BLACK CODE」とつづり、ブラックのタンクトップ、ショートパンツ、ブーツ姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃいい感じ！スタイルの良さが際立ってて最高」「かっこよすぎて 美しい〜」「カッコ良い〜っす」「カッコいいし艶やか紫音さん」「バイオハザードの主人公みたいですね」「スタイルがすごく良い、黒髪もキレイ」などの声が寄せられている。

成沢は、2019年にレースクイーンデビュー。愛称は「おんちゃん」で、長身くびれボディーから「レースアンバサダー界の富士山」とも呼ばれる。

26年度は国内トップカテゴリー「SUPER GT」で、GT300クラスに参戦するLEON RACING65号車を応援する、「LEON RACING LADY」などで活動。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル75、スリーサイズはB82・W61・H95。血液型A。趣味は格闘技観戦、特技は麻雀、ダーツ。