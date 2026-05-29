集中してPCに向かって作業をしている飼い主さんに、どうしても甘えたくてじゃれついている猫さん。2人の静かな戦いが可愛らしいと、動画は2.9万回以上も再生され、「かわいいにゃん。チュー」「おー一番大事な作業中」とのコメントが集まっています。

【動画：集中してPC作業をしているところに『甘えたい猫』がやってきた結果…『攻防戦の様子』】

集中している飼い主さんに甘えたい猫さん

Instagramアカウント「Zokke」さまに登場したゾッケくんは、飼い主さんに甘えたくて、膝の上でじゃれついていたのだとか。一方で飼い主さんは、ちょうどPCに向かって集中して作業をしているところだったのだそう。

飼い主さんは、確定申告の入力をしていたらしく、集中力を切らしたくないので、すぐには構ってあげることができなかったとのこと。ゾッケくんはそんな状況にもお構いなしで、飼い主さんを見つめてアピールをしていたのだとか。

どうしても今構って欲しいゾッケくん

可愛らしいゾッケくんのアピールに、飼い主さんはキスをして構ってあげたのだそう。ゾッケくんは、キスだけでは足りなかったのか、つまらなそうにPCの画面を見つめていたのだとか。

ゾッケくんは、もっと構ってもらおうと、飼い主さんを見つめたり、膝の上で身をよじったりしていたとのこと。飼い主さんは、集中力を切らすわけにはいかなかったので、このときはそれどころではなかったのだとか。

静かな2人の勝負の結果は…？

構って欲しいゾッケくんと、集中したい飼い主さんの静かな戦いが繰り広げられています。ゾッケくんが飼い主さんの手元にじゃれついてきたので、飼い主さんはそれを避けるように腕を上にあげたのだそう。

しばらく攻防を続けているうちに、ゾッケくんはバランスを崩して膝の上から落ちてしまったとのこと。ひとまず飼い主さんの勝利で戦いは幕を閉じたようです。

甘えたいゾッケくんと集中したい飼い主さんの静かな戦いは、Instagramで2.9万回以上も再生され、「ちょー可愛いですね。これは怒れにゃい」「かわいいにゃん。チュー」「おー一番大事な作業中」「激かわにゃ」「彼はとても優しくて頭がいい!!」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「Zokke」さまには、沖縄で暮らすゾッケくんと飼い主さんの日常の様子がたくさん投稿されています。素敵なインテリアに囲まれた家の中で、のびのび暮らすゾッケくんの姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Zokke」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。