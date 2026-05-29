大きなぬいぐるみを快適なベッドにするべく、ふみふみし続けた猫さん。10日間にわたって奮闘した結果、まん丸だったぬいぐるみが衝撃的なお姿に…！？

話題となっている投稿は記事執筆時点で8.6万回再生を突破し、「アザラシの開き？w」「匠の技」「もう可愛いやら、おかしいやらでほのぼのしました♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫に『アザラシのぬいぐるみ』をあげた結果…10日後の『変わり果てた様子』】

もちもち好きのボス吉くんへの贈り物

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』に投稿されたのは、ぬいぐるみをカスタマイズしてみせた元ボス猫の「ボス吉」くんの姿。飼い主さんに「10日間に世界で一番ふみふみをした猫」と言わしめる奮闘ぶりだったそうで…。

10日前にボス吉くんに贈られた大きなアザラシのぬいぐるみ。魅惑のもっちりボディはボス吉くんはもちろん、普段は別宅住まいで遊びに来ていた「あずき」ちゃんと「さくら」ちゃん姉妹にもすぐに気に入られたといいます。

ひたすらふみふみし続けて

とはいえ、まん丸のアザラシさんはボリュームがありすぎて、ベッドにするには不向きな形。そこで娘同然のふたりのためにもボス吉くんが動き出し、姉妹の帰宅後からふみふみをする日々が始まったそうです。

真剣な面持ちでひとり黙々とふみふみする姿は、まるで熟練の職人さながら。その時々で場所を変え、まんべんなく潰しているのもさすがといったところです。弾力があるため苦労したようですが諦めず、執念深く踏み続けていたといいます。

アザラシさんの大変貌！

そして10日後、アザラシさんはというと…。飼い主さんがツチノコに例えるほど、見事にぺちゃんこに！ふみふみに加えて大きな体を横たえて寝たことで、姉妹も喜んでくれるであろう“究極の猫ベッド”が完成したそう。10日でここまで仕上げたボス吉くんの頑張りに拍手を送りたいほどです。

もうすっかり夢中だそうで、毎日ふみふみしたり寛いだり寝たり。ひと目でご満悦だとわかる可愛い姿を見せているそう。自ら手を加え、歴代最高のベッドを手に入れたボス吉くんなのでした。

投稿には「すご～い！さすが世界一のふみふみ！」「おおお！いい感じになりましたね♡」「ただ一言…ボス吉が尊い」「職人じゃなく職ニャンのご満悦な表情がたまらない」「素晴らしい仕上がり！あずさくも喜ぶねっ！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』では、猫さんたちの日常の様子や飼い主さんによるアイデア満載なDIYの様子が投稿されています。アザラシさんと姉妹が再会を果たした時の様子なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。