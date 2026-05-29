US版予告映像解禁！ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサーの大傑作シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』を2026年7月3日の金曜日に全国劇場公開します。

おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んできた本シリーズ。

全米での前売りチケットの発売開始を記念して、おもちゃたちのわくわくするようなシーンが満載のUS版予告映像が解禁されました。

ウォルト・ディズニー・ジャパン ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』

公開日：2026年7月3日(金)

公開場所：全国劇場公開

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督：アンドリュー・スタントン

共同監督：ケナ・ハリス

製作：リンジー・コリンズ

日本版声優：唐沢寿明(ウッディ)、所ジョージ(バズ)、日下由美(ジェシー)、佐野勇斗(スマーティー・パンツ)、竜星涼(フォーキー) ほか

おもちゃが大好きだったボニーは、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず悩んでいました。

想像力豊かだけれど内気なボニーの成長を見守ってきたジェシーは、そんな彼女を心配していました。

しかし、ある日タブレット＜リリーパッド＞が現れたことで日常が一変します。

みんなの時間がタブレットに支配されていると感じ、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていくことに危機感を覚えたジェシー。

そのジェシーのSOSを受け、ウッディが再びボニーの家へ戻ってきます。

久々に再会を果たしたウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため、“デジタル”という史上最大の脅威へと立ち向かいます。

スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃにできる本当の役割が問いかけられます。

「トイ・ストーリー」が描いてきたおもちゃと人間の絆が、たどり着いた究極の答えが明かされるストーリーです。

わくわくシーンが満載のUS版予告映像

今回解禁された最新映像には、シリーズならではの魅力的なシーンが多数収められています。

ボニーのもとに届いた最新タブレット・リリーパッドに脅威を感じているおもちゃたちのもとに、あのウッディが帰ってきます。

おもちゃ部屋の“リーダー代理”として胸に星の印をつけ誇らしげなバズに、一瞬バズの気をそらせて自らの胸にも星をつけるウッディ。

シリーズを通しておなじみのやり取りが描かれ、名コンビの復活と活躍に期待が高まります。

しかし、ウッディとバズの名コンビをもってしてもリリーパッドのアラームを止められないなど、最先端のおもちゃを前に悪戦苦闘する様子が描かれます。

お腹ぽっちゃりウッディと、張り切りすぎのバズがどのように立ち向かっていくのか注目が集まります。

一方のジェシーも、ボニーにはまだわたしたちが必要だと、失われた笑顔を取り戻すため部屋を飛び出し大冒険を繰り広げます。

ブルズアイに乗りウッディとバズ、そしてなぜか大勢のバズ・ライトイヤーたちと勢いよく走り抜けていきます。

車が通りかかると全員で動きを止める、シリーズならではのお約束もしっかり描かれているシーンが笑いを誘います。

おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き、世代を超えて全世界で愛されてきた「トイ・ストーリー」シリーズ。

ピクサーには、過去作を上回る語るべき物語がある場合以外は続編を作らないという強い信念があります。

彼らが自信を持って送りだす“シリーズ最高”の物語に期待が膨らみます。

ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作『トイ・ストーリー5』の紹介でした。

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