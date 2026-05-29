ＴＢＳ「世界遺産」３０年放送でユネスコから表彰受ける 佐野Ｐ「失われれば二度と戻らない風景や文化を次の世代に受け継いでいく」
ＴＢＳがユネスコから感謝状を受け取ったことが２８日、分かった。「世界遺産」（日曜・後６時）のレギュラー放送３０周年を記念し、２０日に日本ユネスコ国内委員会が主催した「日本のユネスコ加盟７５周年記念フォーラム」で表彰されたという。
「世界遺産」では、２４年４月からは俳優の鈴木亮平が９代目ナレーションを担当。世界遺産検定１級を持つなど歴史好きで知られる鈴木が番組初となるナビゲーターも務めており、各地を訪問する様子をＳＮＳで公開している。３１日はスリランカの巨大な岩山・シーギリヤに迫る。
【佐野香プロデューサーのコメント全文】
１９９６年の放送開始から３０年という節目の年に、ユネスコより名誉ある感謝状をいただけたことを、大変光栄に思っております。世界のテレビ局の中でもＴＢＳだけが、３０年にわたり『世界遺産』を放送し続けて参りました。番組を育て、支えて下さった皆様のおかげと、心より感謝申し上げます。
今年４月からは、ＴＶｅｒでの配信も始まりました。これまで以上に幅広い世代の皆さまに、世界遺産の魅力をお届けできることを大変うれしく思います。
私たちの使命は、「人類共通の財産を最新の技術で記録し、未来へ残す」ことです。失われれば二度と戻らない風景や文化を、新しい映像表現に挑みながら、次の世代に向けて受け継いでいく…。
これからの『世界遺産』にも、どうかご期待ください。