ＴＢＳがユネスコから感謝状を受け取ったことが２８日、分かった。「世界遺産」（日曜・後６時）のレギュラー放送３０周年を記念し、２０日に日本ユネスコ国内委員会が主催した「日本のユネスコ加盟７５周年記念フォーラム」で表彰されたという。

「世界遺産」では、２４年４月からは俳優の鈴木亮平が９代目ナレーションを担当。世界遺産検定１級を持つなど歴史好きで知られる鈴木が番組初となるナビゲーターも務めており、各地を訪問する様子をＳＮＳで公開している。３１日はスリランカの巨大な岩山・シーギリヤに迫る。

【佐野香プロデューサーのコメント全文】

１９９６年の放送開始から３０年という節目の年に、ユネスコより名誉ある感謝状をいただけたことを、大変光栄に思っております。世界のテレビ局の中でもＴＢＳだけが、３０年にわたり『世界遺産』を放送し続けて参りました。番組を育て、支えて下さった皆様のおかげと、心より感謝申し上げます。

今年４月からは、ＴＶｅｒでの配信も始まりました。これまで以上に幅広い世代の皆さまに、世界遺産の魅力をお届けできることを大変うれしく思います。

私たちの使命は、「人類共通の財産を最新の技術で記録し、未来へ残す」ことです。失われれば二度と戻らない風景や文化を、新しい映像表現に挑みながら、次の世代に向けて受け継いでいく…。

これからの『世界遺産』にも、どうかご期待ください。