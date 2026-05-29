２８日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉 ＴＨＥ夜会」（木曜・午後１０時）に、映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）でお笑いコンビ「千鳥」の大悟と夫婦役を演じている女優の綾瀬はるかが出演した。

番組では「綾瀬はるかのパパッとグルメ！」と題した企画で、１０分で３品を作る時短レシピに挑戦。綾瀬は「疲れた時にパパッと食べられて栄養をたんぱく質がとれる時短レシピ」とリクエスト。料理研究家の浜内千波先生の指示にしたがい、櫻井翔を“アシスタント”に、万能ビネガーソースを使った「生ハムとアボカドの洋風ちらしずし」「ポークジンジャー」「本格キャロットラペ」をスタジオで調理した。

時間は１分半ほどオーバーしたが、３品が完成した。スタジオには、今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大・原晋監督がゲスト出演。綾瀬が作った「ちらしずし」を試食すると「卵のとろみと酢のさわやかさというか、しっかり味もついてますから、ブルーピーク食堂（青学大駅伝部合宿所の食堂）、認定！」と叫び、味に太鼓判。寮の食事メニューに採用すると宣言していた。

続いて、「ポークジンジャー」を試食した有吉弘行も「すごくおいしい！ 有吉食堂に認定」と。「食堂」に便乗しながら絶賛していた。