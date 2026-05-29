東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、「ここにしかない」をコンセプトにした大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」。

同ブランドから、ディズニー作品『リロ＆スティッチ』の世界観を大人っぽく表現したアイテムが多数登場しています。

厳選された本革を使用した長く愛用できるバッグやポーチ、日本の職人技が光る最高品質の高機能な晴雨兼用傘、そして大人のトラベルシーンを快適にする収納グッズなどがラインナップ。

今回はそんな『リロ＆スティッチ』デザインのグッズから旅行やレジャーシーンで使いたいグッズをまとめて紹介しています。

Plus Anq（プラスアンク）ディズニー『リロ＆スティッチ』デザイン グッズまとめ

販売店舗：Plus Anq（プラスアンク）公式オンラインショップ

今回紹介するのは、「スティッチ」デザインのアイテムの数々。

厳選された本革を使用し風合いの変化を楽しめるバッグやポーチ、日本の職人技が光る晴雨兼用傘、そして大人のトラベルシーンを快適にする収納グッズなどを紹介していきます。

Disney 『リロ＆スティッチ』 デザイン レザー クロスボディバッグ

価格：22,000円（税込）

サイズ：縦 約16cm×横 約22cm×マチ 約7cm

「スティッチ」デザインのクロスボディバッグ。

厳選された上質な本革素材を使用しており、耐久性は抜群。

使い込むほどに手に馴染み、本革ならではの風合いの変化を楽しめます。

どんなコーディネートにも合わせやすい爽やかなライトブルーのボディが特徴。

フロントには、ちょこんとお座りしている「スティッチ」の姿が型押しで表現されています。

また、背面にも「Disney Stitch」のロゴが素押しされており、前後どちらから見ても洗練された印象です。

流行に左右されないシンプルなスクエア型のシルエットに、きらりと光るゴールドのファスナーや金具が高級感をプラス。

細身のショルダーストラップが、カジュアルから綺麗めなスタイルまで幅広くマッチします。

約7cmのしっかりとしたマチが確保されているため、コンパクトな見た目ながら、お財布やスマートフォン、ポーチなどのお出かけの必需品をスマートにまとめて収納できる実用性の高さも魅力です。

Disney 『リロ＆スティッチ』 デザイン レザー ラウンドポーチ

価格：各7,150円（税込）

サイズ：直径 約10cm×マチ 約2cm

種類：全2種（オスマシ、横向き）

クロスボディバッグとお揃いで持ちたくなる、厳選本革を使用した丸型ミニポーチ。

こちらも使い込むほどに独自の風合いへと変化していく過程を楽しめます。

デザインは正面を向いてお行儀よくお座りした「オスマシ」姿と、

「横向き」姿の2種類です。

背面にはバッグと同じく「Disney Stitch」のロゴ入りです。

直径10cmという絶妙なサイズ感は、三つ折りのお札や小銭、リップなどのコスメ、イヤホン、アクセサリーといった散らばりがちな小物をすっきりとまとめるのに最適。

便利なゴールドのカラビナ金具付きなので、バッグのハンドルやスマホケースのストラップに簡単に取り付け可能。

実用的な小物入れとしてだけでなく、上品なファッションアクセントとしても大活躍します。

ファスナーを開けると、内生地には白地をベースにオレンジやブルーの葉っぱ、そして色々な表情の「スティッチ」のデザインをあしらったボタニカル風の総柄が広がります。

ポーチ内部には黒い小さなループが完備されており、鍵や大切なチャームを繋ぎ止めておくことができる安心設計。

中身がこぼれ落ちる心配を軽減してくれます。

Disney 『リロ＆スティッチ』 デザイン 晴雨兼用傘（折りたたみ傘）

価格：13,750円（税込）

サイズ：親骨 約50cm（重さ：約210g）

裁断・縫製から検品にいたるまで、すべての工程を日本国内で実施した、最高品質の晴雨兼用傘です。

生地には遮熱・弾熱性に優れた「プレミアムホワイトパール」を使用。

涼しげなカラーと実力を兼ね備えた、一生ものの折りたたみ傘です。

サーモ実験では未使用時と比較して体感温度が9度以上涼しくなることが実証されており、熱中症対策にも最適！

さらにUVカット率99％以上で強い日差しを徹底ブロックします。

骨組みには東レの高機能カーボン『トレカ』を使用しており、超軽量でありながら風速15m/sにも耐える高耐久。

外側はシンプルなホワイトですが、内側を開くと、縁に沿って爽やかなブルーの波のラインが描かれています。

その波間でくつろいだりする「スティッチ」と「エンジェル」、そして貝殻などの夏らしいアートがデザインされており、見上げるたびに癒やされます。

伝統的な「手捺染」でプリントされているため、機械プリントにはない鮮やかな発色と色落ちしにくい耐久性を実現しています。

持ち手（ハンドル）や石突には天然の「寒竹」が使用されており、高級感とリラックス感を演出。

さらに、急いでいる時も濡れた傘を畳まずにサッと収納できる便利な「ポーチ型ケース」も付属していて便利です。

閉じた際に濡れた面が内側に、乾いた面が外側にくる「逆開閉式」を採用しているため、手や服、車内を濡らす心配がなく移動もスマートです。

Disney 『リロ＆スティッチ』 デザイン サテン巾着

価格：2,750円（税込）

サイズ：縦 約22cm×横 約22cm

ブルーやパープルを基調としたポリネシアンテイストの柄が目を惹くサテン巾着。

南国情緒あふれる明るい雰囲気を取り入れつつも、大人のファッションに馴染む洗練された落ち着いた配色が絶妙です。

なめらかで高級感のあるツヤが美しいサテン生地を使用しており、バッグから取り出すたびに上質な気分を味わえます。

リップやミラーなどのコスメポーチとしてはもちろん、イヤホンや充電器といったガジェット類の収納にも最適。

お出かけの際の小さな必需品をまとめるのにぴったりです。

Disney 『リロ＆スティッチ』 デザイン スカーフ

価格：4,950円（税込）

サイズ：縦 68cm×横 68cm

サテン巾着とお揃いのポリネシアン柄デザインを楽しめる、特別感あふれるスカーフ。

巾着と同じく「リロ」のアートが取り入れられており、鮮やかなブルーの縁取りと美しい光沢感が持つだけで気分を華やかにしてくれます。

遊び心がありつつも計算されたデザインなので、カジュアルから綺麗めまで幅広いコーディネートにマッチ。

シンプルなトップスの首元に巻いてアクセントにしたり、髪に編み込んだりポニーテールに結んで顔周りを明るく演出したりと、使い方は自由自在。

バッグの持ち手にリボン結びにして自分だけのオリジナル仕様にデコレーションするのもおすすめです。

額装して壁に飾ったり、カゴバッグの目隠しに使ったりと、お部屋を彩るインテリアファブリックとしても優秀です。

Disney 『リロ＆スティッチ』 デザイン トラベルキャリーオンバッグ

価格：7,700円（税込）

サイズ：高さ 35cm×横 57cm×マチ 18cm

ネイビーのナイロン素材を使用した、大容量のトラベルトートバッグ。

フロントには、ヤシの木や船が見えるサンセットの浜辺で過ごす「スティッチ」「エンジェル」、そして「スクランプ」のシルエットがパープルでプリントされています。

ボディのネイビーと、持ち手に使われている光沢のあるパープルの太めテープの組み合わせがスタイリッシュで、キャラクターを前面に出しすぎないシックなデザインが魅力です。

背面にキャリーケースの持ち手に通せる便利なループが付いており、安全に持ち運びが可能。

外側のフロントポケット、背面ポケットに加え、内部にも小物を整理できるインナーポケットを複数装備し、内外合計で5つのポケットを搭載。大容量ながらバッグの中で荷物が迷子になりません。

着脱可能なショルダーベルト付きで、サイドのDカンに取り付ければ手持ち、肩掛け、斜め掛けの3パターンの使い分けをすることも。

軽量で汚れに強いナイロン素材かつマチたっぷりのサイズ感なので、旅行だけでなくジムやヨガ、お買い物、マザーズバッグとしても大活躍します。

Disney 『リロ＆スティッチ』 デザイン トラベル吊り下げポーチ

価格：5,500円（税込）

サイズ：高さ 14cm×横 21cm×マチ 5cm（広げた状態の高さ 44cm）

キャリーオンバッグとお揃いのデザインで持ちたい、旅先で大活躍する便利なトラベルポーチ。

外側はネイビー地にサンセットのシルエットと、パープルのテープで縁取られたフラップデザインです。

上部に持ち手が付いており、そのまま持ち歩くのにも便利です。

上部には黒いプラスチック製のフックつき。

ホテルの洗面所のポールや壁に掛けるだけで、ポーチがそのまま「簡易収納ラック」に早変わり！

限られたスペースでも物を取り出しやすく、洗面周りがスッキリ片付きます。

内部には、中身が一目でわかるファスナー付きのブルーのメッシュポケットを上下に2つ装備。

洗面用具やコスメ、ガジェット類を賢く整理できます。

さらに中央には、外側と同じサンセット柄がプリントされたインナーポーチがマジックテープで取り付けられています。

簡単に取り外せるため、お風呂場への持ち込みや、日中用のミニポーチとして単体でも活躍する優れものです。

日常使いの本革アイテムから、快適な旅をサポートする高機能グッズまで、見逃せない魅力が満載！

Plus Anq（プラスアンク）公式オンラインショップなどで販売中です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人の日常や旅に寄り添う充実の機能性！Plus Anq（プラスアンク）ディズニー『リロ＆スティッチ』デザイン グッズまとめ appeared first on Dtimes.