レギュラー放送30周年のTBS『世界遺産』、ユネスコから感謝状 撮影した世界遺産は700超…長年の実績を評価
今年4月に放送30周年を迎えたTBS系『世界遺産』（毎週日曜 後6：00）が、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の活動の発信や社会への理解促進に貢献したと評価され、ユネスコから感謝状を授与された。
【写真】都だったのはわずか11年…幻の天空宮殿、スリランカ・シーギリヤ
ユネスコは日本が戦後最初に加盟した国連機関であり、2026年に日本はユネスコ加盟75周年を迎えた。5月20日、日本ユネスコ国内委員会の主催により、ハーリド・エルアナーニー事務局長を迎えて、「日本のユネスコ加盟75周年記念フォーラム」が開催された。本プログラムの中で、これまでユネスコを支援してきた企業・団体へ感謝状を授与するセッションが行われ、TBSテレビを代表して、佐藤朋子取締役がユネスコのエルアナーニー事務局長から感謝状を授与された。
ユネスコはパリに本部を置く国連機関の一つで諸国民の教育、科学、文化の協力と交流を通じた国際平和と人類の共通の福祉の促進を目指して、第二次世界大戦後に設立された。そのユネスコに日本が加盟して75周年を迎えた。
番組『世界遺産』は日本が世界遺産条約に批准した4年後の1996年4月に放送を開始。「人類共通の財産である世界遺産を最新の技術で記録し、未来に残す」をコンセプトに、映像の可能性に挑戦し続けている。ユネスコの世界遺産リストに登録されている数は、自然遺産、文化遺産、複合遺産を合わせて1248件（※25年8月現在）あり、番組で訪れた国は136ヶ国、撮影した世界遺産は700を超える。
ユネスコは、民間企業と協力することにより、ユネスコ活動の分野を広げるため、パートナーシップ事業を立ち上げた。ユネスコ世界遺産センターと長年パートナーシップを結んでいるＴＢＳ『世界遺産』は非常に質の高い映像と内容の番組として認知されており、メディアとして初めて、世界遺産委員会へのオブザーバー参加が認められている。ユネスコの「世界遺産」を取り上げ、30年間継続して番組を制作しているテレビ局は、世界で唯一TBSのみである。
31日の放送では、幻の天空宮殿、スリランカ・シーギリヤを特集。森の中から忽然と姿を現す、高さ約180ｍの巨大な岩山“シーギリヤロック”。5世紀後半、この場所を中心にシンハラ王朝の都が築かれた。そのとき造られたのが岩山の頂上にそびえる「天空の宮殿」。岩陰に残る壁画や麓に広がる水の庭園など、古代スリランカの文明を物語る遺構を今も見ることができる。しかし、この場所が都だったのはわずか11年。なぜこの場所に宮殿を？ 野望と恐怖に生きた一人の王の物語をお届けする。
■プロデューサー・佐野香コメント
1996年の放送開始から30年という節目の年に、ユネスコより名誉ある感謝状を頂けたことを、大変光栄に思っております。世界のテレビ局の中でもＴＢＳだけが、30年にわたり『世界遺産』を放送し続けて参りました。番組を育て、支えてくださった皆様のおかげと、心より感謝申し上げます。
今年4月からは、TVerでの配信も始まりました。これまで以上に幅広い世代の皆さまに、世界遺産の魅力をお届けできることを大変うれしく思います。私たちの使命は、「人類共通の財産を最新の映像技術で記録し、未来へ残す」ことです。失われれば二度と戻らない風景や文化を、新しい映像表現に挑みながら、次の世代に受け継いでいく･･･。これからの『世界遺産』にも、どうかご期待ください。
【写真】都だったのはわずか11年…幻の天空宮殿、スリランカ・シーギリヤ
ユネスコは日本が戦後最初に加盟した国連機関であり、2026年に日本はユネスコ加盟75周年を迎えた。5月20日、日本ユネスコ国内委員会の主催により、ハーリド・エルアナーニー事務局長を迎えて、「日本のユネスコ加盟75周年記念フォーラム」が開催された。本プログラムの中で、これまでユネスコを支援してきた企業・団体へ感謝状を授与するセッションが行われ、TBSテレビを代表して、佐藤朋子取締役がユネスコのエルアナーニー事務局長から感謝状を授与された。
番組『世界遺産』は日本が世界遺産条約に批准した4年後の1996年4月に放送を開始。「人類共通の財産である世界遺産を最新の技術で記録し、未来に残す」をコンセプトに、映像の可能性に挑戦し続けている。ユネスコの世界遺産リストに登録されている数は、自然遺産、文化遺産、複合遺産を合わせて1248件（※25年8月現在）あり、番組で訪れた国は136ヶ国、撮影した世界遺産は700を超える。
ユネスコは、民間企業と協力することにより、ユネスコ活動の分野を広げるため、パートナーシップ事業を立ち上げた。ユネスコ世界遺産センターと長年パートナーシップを結んでいるＴＢＳ『世界遺産』は非常に質の高い映像と内容の番組として認知されており、メディアとして初めて、世界遺産委員会へのオブザーバー参加が認められている。ユネスコの「世界遺産」を取り上げ、30年間継続して番組を制作しているテレビ局は、世界で唯一TBSのみである。
31日の放送では、幻の天空宮殿、スリランカ・シーギリヤを特集。森の中から忽然と姿を現す、高さ約180ｍの巨大な岩山“シーギリヤロック”。5世紀後半、この場所を中心にシンハラ王朝の都が築かれた。そのとき造られたのが岩山の頂上にそびえる「天空の宮殿」。岩陰に残る壁画や麓に広がる水の庭園など、古代スリランカの文明を物語る遺構を今も見ることができる。しかし、この場所が都だったのはわずか11年。なぜこの場所に宮殿を？ 野望と恐怖に生きた一人の王の物語をお届けする。
■プロデューサー・佐野香コメント
1996年の放送開始から30年という節目の年に、ユネスコより名誉ある感謝状を頂けたことを、大変光栄に思っております。世界のテレビ局の中でもＴＢＳだけが、30年にわたり『世界遺産』を放送し続けて参りました。番組を育て、支えてくださった皆様のおかげと、心より感謝申し上げます。
今年4月からは、TVerでの配信も始まりました。これまで以上に幅広い世代の皆さまに、世界遺産の魅力をお届けできることを大変うれしく思います。私たちの使命は、「人類共通の財産を最新の映像技術で記録し、未来へ残す」ことです。失われれば二度と戻らない風景や文化を、新しい映像表現に挑みながら、次の世代に受け継いでいく･･･。これからの『世界遺産』にも、どうかご期待ください。