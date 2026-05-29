野村のID野球、原の直感力--2人の名将に仕えた橋上秀樹が、巨人の「どん底」を救えるか
巨人は25日、阿部慎之助監督の退任を受けて、26日の交流戦から橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行をシーズン終了まで務めると発表した。26日には阿部監督の辞任が正式に決まり、チームは想像もしていなかった難局を乗り越えなければならない状況に陥った。
筆者は橋上監督代行に17年以上取材をし続け、2年前には『オイシックス新潟アルビレックスBCの挑戦』（双葉社）を刊行するため、1年間橋上とチームに密着していた。その年の秋に巨人の一軍コーチへの就任が決まり、今年はコーチの肩書が変わったが、今回の騒動からの人事の決定については、橋上本人にとってもまさに青天の霹靂であったはずだ。
◆忘れがたい2人の名監督
橋上は引退後の指導者としてのキャリアが非常に豊富である。コーチとして楽天で6年（2005〜09年、15年）、巨人で4年以上（2012〜14年、25年〜）、西武で3年（16〜18年）、ヤクルトで1年（19年）を歴任した。さらに監督としては独立リーグのオイシックス（前身は新潟アルビレックスBC）で5年を数え、指導歴は合わせて20年近くに及ぶ。
以前話を伺った際、野球界で影響を受けた監督が2人いたと明かしてくれた。1人が野村克也、もう1人が原辰徳である。
橋上は安田学園から1983年ドラフト3位でヤクルトに入団した。同期には現在ヤクルトで一軍監督を務める池山隆寛、日本ハムで日本一に輝き侍ジャパンを率いて世界一の監督となった栗山英樹らが名を連ねる。
プロ入り後、武上四郎、土橋正幸、関根潤三という3人の監督の下でプレーしてきたが、1989年秋に野村の監督就任が決まったときには、厳しい野球になるだろうと覚悟を決めた。
◆キャンプでの開口一番、野村は…
野村体制の1年目となる1990年の春季キャンプでのこと。橋上がバットを長く持ってフリーバッティングを行っていたとき、野村が歩み寄って言葉をかけた。
「王はバットを一握り余らせて868本。オレはバットをふた握り余らせて657本。おまえさんはバットを目一杯持って、これまで何本ホームランを打っているんだ？」
橋上はプロ6年の間、一軍では1本のホームランしか打っていなかった。ホームランバッターでもなく、胸を張れるような一軍での実績もない。バットを短く持って確実にボールを当て、ゴロを転がすことこそが自分に求められた役割だと理解した。
以降は確実性を高めるためにバットを短く持ち、細かいサインプレーに適応できるようバッティングの技術を磨き続けた。
◆ベンチでの仕事が認められ、出場数が増加
真摯に取り組むなかで、野村から一度だけ褒められたエピソードがある。
ヤクルトでは当時、同一チームとの3連戦の初戦が終わった際、気づいた点があれば首脳陣に報告しておく習慣があった。
橋上は特定のチームと対戦した際、三塁コーチャーのサインの出し方において、盗塁とヒットエンドランの明確な違いに気づいた。その内容を首脳陣に伝え、実際にヒットエンドランのサインが出た際、ベンチからキャッチャーの古田敦也にウエストボールの指示を送って、二塁ベース付近でランナーをアウトにしたのだ。
試合終了後、橋上は野村から相手チームのクセや動きを見抜くのが好きなのかと問われ、「試合に出場していないときには相手の動きを観察するのも仕事だと思っています」と返答すると、「そうか。それはいいことだ」と称賛された。
この出来事が野村からの信頼へと繋がり、以降、野村は橋上に試合出場のチャンスを与える機会が増えた。さらに野村が楽天の監督に就任して1年が経った2007年には、橋上をヘッドコーチに据えている。
◆野村との出会いがなければ、野球に携わっていない
橋上が野村の下で学んだのは、ID野球と呼ばれるデータに基づいた戦略や論理的な技術面だけではない。人生観や仕事観についても新鮮な気持ちで向き合っていた。
筆者は橋上監督代行に17年以上取材をし続け、2年前には『オイシックス新潟アルビレックスBCの挑戦』（双葉社）を刊行するため、1年間橋上とチームに密着していた。その年の秋に巨人の一軍コーチへの就任が決まり、今年はコーチの肩書が変わったが、今回の騒動からの人事の決定については、橋上本人にとってもまさに青天の霹靂であったはずだ。
橋上は引退後の指導者としてのキャリアが非常に豊富である。コーチとして楽天で6年（2005〜09年、15年）、巨人で4年以上（2012〜14年、25年〜）、西武で3年（16〜18年）、ヤクルトで1年（19年）を歴任した。さらに監督としては独立リーグのオイシックス（前身は新潟アルビレックスBC）で5年を数え、指導歴は合わせて20年近くに及ぶ。
以前話を伺った際、野球界で影響を受けた監督が2人いたと明かしてくれた。1人が野村克也、もう1人が原辰徳である。
橋上は安田学園から1983年ドラフト3位でヤクルトに入団した。同期には現在ヤクルトで一軍監督を務める池山隆寛、日本ハムで日本一に輝き侍ジャパンを率いて世界一の監督となった栗山英樹らが名を連ねる。
プロ入り後、武上四郎、土橋正幸、関根潤三という3人の監督の下でプレーしてきたが、1989年秋に野村の監督就任が決まったときには、厳しい野球になるだろうと覚悟を決めた。
◆キャンプでの開口一番、野村は…
野村体制の1年目となる1990年の春季キャンプでのこと。橋上がバットを長く持ってフリーバッティングを行っていたとき、野村が歩み寄って言葉をかけた。
「王はバットを一握り余らせて868本。オレはバットをふた握り余らせて657本。おまえさんはバットを目一杯持って、これまで何本ホームランを打っているんだ？」
橋上はプロ6年の間、一軍では1本のホームランしか打っていなかった。ホームランバッターでもなく、胸を張れるような一軍での実績もない。バットを短く持って確実にボールを当て、ゴロを転がすことこそが自分に求められた役割だと理解した。
以降は確実性を高めるためにバットを短く持ち、細かいサインプレーに適応できるようバッティングの技術を磨き続けた。
◆ベンチでの仕事が認められ、出場数が増加
真摯に取り組むなかで、野村から一度だけ褒められたエピソードがある。
ヤクルトでは当時、同一チームとの3連戦の初戦が終わった際、気づいた点があれば首脳陣に報告しておく習慣があった。
橋上は特定のチームと対戦した際、三塁コーチャーのサインの出し方において、盗塁とヒットエンドランの明確な違いに気づいた。その内容を首脳陣に伝え、実際にヒットエンドランのサインが出た際、ベンチからキャッチャーの古田敦也にウエストボールの指示を送って、二塁ベース付近でランナーをアウトにしたのだ。
試合終了後、橋上は野村から相手チームのクセや動きを見抜くのが好きなのかと問われ、「試合に出場していないときには相手の動きを観察するのも仕事だと思っています」と返答すると、「そうか。それはいいことだ」と称賛された。
この出来事が野村からの信頼へと繋がり、以降、野村は橋上に試合出場のチャンスを与える機会が増えた。さらに野村が楽天の監督に就任して1年が経った2007年には、橋上をヘッドコーチに据えている。
◆野村との出会いがなければ、野球に携わっていない
橋上が野村の下で学んだのは、ID野球と呼ばれるデータに基づいた戦略や論理的な技術面だけではない。人生観や仕事観についても新鮮な気持ちで向き合っていた。