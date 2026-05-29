僕青・秋田莉杏が“真逆の役”で初主演「普段の私はめちゃくちゃ感情を出すタイプ」
アイドルグループ・僕が見たかった青空の秋田莉杏が、本格殺陣舞台『紅哭-KURENAI-』で主演デビューを果たした。
本作は信州・上田を舞台に、戦場を生き延びるため刀を振った忍びの少女たち”紅哭”が宿命に立ち向かっていく物語。5月27日、東京・シアターサンモールでの初日公演を前に公開ゲネプロが行われた。終演直後、汗も引かぬうちに取材に応じてくれた彼女は、開口一番「ヤバかったですね」と笑顔を見せた。
◆3月から始まった殺陣「セリフが飛んだりしちゃって」
「ゲネ前に会見で写真を撮ってもらうときに、SPA!さんを見つけて『いえーい！』ってやっときました（笑）」と、いつもの彼女らしい反応だったが、初舞台の緊張は相当なものだったようだ。
「本番の劇場で通したのが今日初めてだったんです。だから、どうなるかわからない状態だったんで不安だったんですけど、無事に終わりました。ゲネの反省を生かしてアップデートして本番に臨めたらなって思います」
今回の見どころになっている殺陣は初挑戦。3月から始まった殺陣の基礎稽古では慣れない動きで覚えるのが精一杯で苦労も多かった。
「見せ方や相手役の方との間合いが大事になってくるので、そういう部分を考えながら動いているとセリフが飛んだりしちゃって。音響と殺陣がちょっとズレたら終わるので緊張もすごいんですけど、それが稽古を通して楽しいなという気持ちになってきました。ゲネでも思いましたけど、殺陣をやっているときが一番感情が入りやすいですね」
◆感情を隠して生きる役を、感情を出すアイドルが演じる
そんな難しい殺陣に挑みながら、秋田にはもう一つの大きな挑戦があった。紅哭の一員である主人公・霧音は元SKE48の菅原茉椰とのダブルキャストで演じる役柄だ。
「アイドルの私を知っている方だったらわかると思うんですけど、普段の私はめちゃくちゃ感情を出すタイプなんです。だから、感情を隠して生きる霧音を演じるのが難しかった。演出家の方にも私らしさも無くさない提案もしていただいたので、そういう部分を見ていただきたいです」とアピールした。
この日の会見で菅原は秋田の霧音について「私と莉杏ちゃんが7歳差というのもあって、すごく素直な子なんだなという印象です。莉杏ちゃんらしいまっすぐなところが現れている」と絶賛。
また、秋田も「私は霧音の感情を隠して演じる茉椰さんが好きです。スタイルがいいんですけど、殺陣でも伝わってくる魅力があります」と互いの魅力を認め合った。
◆殺陣を通して「強く逞しくなれた」
殺陣指導を担当した清水順二は、「殺陣に初挑戦するキャストも多く、長い期間をかけてここまで成長できた。秋田さんのまっすぐで純粋な霧音と、菅原さんのいろいろなものを背負って葛藤している少し大人な霧音。この違いをぜひ見ていただきたいし、”女子殺陣三昧”の舞台はあまりない。びっくりすると思います」と太鼓判を押した。霧音の剣の師を演じる元光GENJIの佐藤アツヒロも「女性メインの殺陣舞台。この文化を未来に続けていきたい」と意気込みを語った。
最後に意気込みを聞くと、秋田は「殺陣がある舞台の空間と迫力を受け取っていただけたらなと思います。僕青の全国ツアーと並行して準備を進めてきたので、最後まで全力で楽しみます！」と力を込めた。
殺陣を通して「強く逞しくなれた」という秋田莉杏。初舞台で掴んだ新たな表現力を、ぜひその目で確かめてほしい。
【秋田莉杏（あきた りあん）】
2007年、兵庫県生まれ。あだ名はりあん。2023年6月15日に結成したアイドルグループ「僕が見たかった青空」（通称「僕青」）のメンバー。舞台「紅哭 -KURENAI-」では、主役・霧音役を菅原茉椰とともに務める。東京公演は31日まで上演され、大阪公演は6月5日〜7日に出演予定。6月3日にアニバーサリーシングルとなる8thシングル「FUNKY SUMMER」をリリース予定。6月20日には河口湖ステラシアターにて「結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026」、さらにデビュー3周年となる8月30日には「アオゾラサマーフェスティバル2026」の開催を控える。最新情報は公式HPをチェック
本作は信州・上田を舞台に、戦場を生き延びるため刀を振った忍びの少女たち”紅哭”が宿命に立ち向かっていく物語。5月27日、東京・シアターサンモールでの初日公演を前に公開ゲネプロが行われた。終演直後、汗も引かぬうちに取材に応じてくれた彼女は、開口一番「ヤバかったですね」と笑顔を見せた。
「ゲネ前に会見で写真を撮ってもらうときに、SPA!さんを見つけて『いえーい！』ってやっときました（笑）」と、いつもの彼女らしい反応だったが、初舞台の緊張は相当なものだったようだ。
「本番の劇場で通したのが今日初めてだったんです。だから、どうなるかわからない状態だったんで不安だったんですけど、無事に終わりました。ゲネの反省を生かしてアップデートして本番に臨めたらなって思います」
今回の見どころになっている殺陣は初挑戦。3月から始まった殺陣の基礎稽古では慣れない動きで覚えるのが精一杯で苦労も多かった。
「見せ方や相手役の方との間合いが大事になってくるので、そういう部分を考えながら動いているとセリフが飛んだりしちゃって。音響と殺陣がちょっとズレたら終わるので緊張もすごいんですけど、それが稽古を通して楽しいなという気持ちになってきました。ゲネでも思いましたけど、殺陣をやっているときが一番感情が入りやすいですね」
◆感情を隠して生きる役を、感情を出すアイドルが演じる
そんな難しい殺陣に挑みながら、秋田にはもう一つの大きな挑戦があった。紅哭の一員である主人公・霧音は元SKE48の菅原茉椰とのダブルキャストで演じる役柄だ。
「アイドルの私を知っている方だったらわかると思うんですけど、普段の私はめちゃくちゃ感情を出すタイプなんです。だから、感情を隠して生きる霧音を演じるのが難しかった。演出家の方にも私らしさも無くさない提案もしていただいたので、そういう部分を見ていただきたいです」とアピールした。
この日の会見で菅原は秋田の霧音について「私と莉杏ちゃんが7歳差というのもあって、すごく素直な子なんだなという印象です。莉杏ちゃんらしいまっすぐなところが現れている」と絶賛。
また、秋田も「私は霧音の感情を隠して演じる茉椰さんが好きです。スタイルがいいんですけど、殺陣でも伝わってくる魅力があります」と互いの魅力を認め合った。
◆殺陣を通して「強く逞しくなれた」
殺陣指導を担当した清水順二は、「殺陣に初挑戦するキャストも多く、長い期間をかけてここまで成長できた。秋田さんのまっすぐで純粋な霧音と、菅原さんのいろいろなものを背負って葛藤している少し大人な霧音。この違いをぜひ見ていただきたいし、”女子殺陣三昧”の舞台はあまりない。びっくりすると思います」と太鼓判を押した。霧音の剣の師を演じる元光GENJIの佐藤アツヒロも「女性メインの殺陣舞台。この文化を未来に続けていきたい」と意気込みを語った。
最後に意気込みを聞くと、秋田は「殺陣がある舞台の空間と迫力を受け取っていただけたらなと思います。僕青の全国ツアーと並行して準備を進めてきたので、最後まで全力で楽しみます！」と力を込めた。
殺陣を通して「強く逞しくなれた」という秋田莉杏。初舞台で掴んだ新たな表現力を、ぜひその目で確かめてほしい。
【秋田莉杏（あきた りあん）】
2007年、兵庫県生まれ。あだ名はりあん。2023年6月15日に結成したアイドルグループ「僕が見たかった青空」（通称「僕青」）のメンバー。舞台「紅哭 -KURENAI-」では、主役・霧音役を菅原茉椰とともに務める。東京公演は31日まで上演され、大阪公演は6月5日〜7日に出演予定。6月3日にアニバーサリーシングルとなる8thシングル「FUNKY SUMMER」をリリース予定。6月20日には河口湖ステラシアターにて「結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026」、さらにデビュー3周年となる8月30日には「アオゾラサマーフェスティバル2026」の開催を控える。最新情報は公式HPをチェック