飼い主さんと共にドッグランに出かけたという柴犬さん。ドッグランといえば、ワンプロをしたり駆け回ったりして楽しむワンコたちをイメージしがちなものですが…。

思っていたのと違う！？まさかの光景は記事執筆時点で8万回を超えて表示されており、多くの共感や絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：ドッグランに出かけた犬→『楽しんでくれるかな』と思った、4分後…思っていたのと違う光景】

ドッグランに出かけた犬→たった４分だけ…

Xアカウント『@CzCo5Hdd70mvVT6』に投稿されたのは、柴犬「富士子」ちゃんのお姿。

この日、富士子ちゃんは飼い主さんと共にドッグランへと出かけられたのだそう。しかし、飼い主さんにツッコまれてしまう事態になったそう。

思っていたのと違う『まさかの光景』に反響

ドッグランで過ごしたのは約1時間ほど。そのうち、富士子ちゃんが遊んでいたのは…なんとたった4分なのだといいます。

その4分以外は飼い主さんのお隣、椅子の上でのんびりと寛いでいたのだとか。とはいえ、椅子の上から他のワンコたちが遊んでいる様子を眺めたり、お昼寝をしたり…。

富士子ちゃん自身はとても楽しそうな表情を浮かべており、満足げだったそう。『これじゃあ、家で過ごすのと何ら変わらない…』なんて野暮なことを言ってしまいそうになるそのお姿は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「柴犬、ドッグランに行ってもランしないの法則がまた強固になってしまったな」「わかる、いい季節だものね」「でも楽しそう！柴犬すぎる」「こんがり焼けた食パン」「超美髪食パンで草」などのコメントが寄せられています。

のんびりマイペースな柴犬の女の子

2018年10月1日生まれの富士子ちゃんは、マイペースでのんびり屋さんな柴犬の女の子。投稿の日だけではなく、ドッグランでは日頃から椅子の上でお昼寝をしたり様子を眺めたりして過ごしているのだとか。

お家ではお気に入りの特等席ではもちろん、飼い主さんのお腹の上やお膝の上でも熟睡する尊いお姿を見せてくれることも。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らす富士子ちゃんのお姿は、柴犬ならではの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@CzCo5Hdd70mvVT6」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。