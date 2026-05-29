日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２９日に生放送され、総合司会の水卜麻美アナウンサーが夫で俳優の中村倫也の“登場”に動揺する場面があった。

番組内の芸能コーナーで、クイズ番組を舞台にした中村主演映画「君のクイズ」の公開後“検証”舞台あいさつに吉野耕平監督と登壇したことを紹介。そこで共演した神木隆之介から「中村さんへの質問です。無事映画が公開されて今のお気持ちをご自身の１番得意なモノマネで感想を言ってほしいです」という要望が音声で流されたことを伝えた。

これに中村は「困った子だよぉ」と言いつつもガンダムのアムロ・レイのモノマネで「僕が吉野作品に１番うまく染まれるんだ！」と答え、会場で拍手を浴びた。

スタジオでＶＴＲを見た同局の杉原凜アナが「水卜さん、今のモノマネはどうでしたか？」と尋ねると、水卜アナは「緊張しましたけど…う、梅澤くん、どうだった？」と動揺隠せず、共演する梅澤廉アナに話題を降った。これには梅澤アナも困惑しながら「僕ですか、僕ですか！？神木さんばりのパスを！すごい上手でした」。最後は水卜アナも「まあまあ、真面目にやってたし、めちゃくちゃ面白かったです」と笑った。