俳優の綾瀬はるかとお笑いコンビ「千鳥」の大悟が２９日、フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）にスタジオ生出演した。

２人は、この日公開の映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）で夫婦役でダブル主演を務める映画初主演を務めた。

是枝監督の８年ぶりとなる日本映画オリジナル脚本の作品は、２年前に息子・甲本翔（かける、桑木里夢）を亡くした健介（大悟）、音々（綾瀬）夫婦が亡き息子の容姿、声をしたヒューマノイドを迎え入れる。再び家族として暮らし始める中で、亡き子への向き合い方の違いが夫婦の心の傷を浮かび上がらせていく。

第７９回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品した。

スタジオでエンタメキャスターを務める軽部真一アナウンサーは、綾瀬へ「大悟さんのすごいなと思ったところはどこですか？」と質問。これに綾瀬は「大悟さん、髪のね…普段の大悟さんとあの中の大悟さん、微妙にミリが違うんですよね。それをキープされていたところがすごいなって」と笑顔で明かすと、スタジオは和やかな笑いに包まれていた。