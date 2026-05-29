セクシー女優・泉ももか、“可愛くてエロい”1st写真集 “清楚×色香”美ボディで魅せる新たな素顔
“清楚系セクシー女優”として注目を集める泉ももかの1st写真集『恋心』が、29日に発売された。透明感のあるルックスと親しみやすいキャラクターで支持を広げる泉にとって、念願だった“紙の写真集”がついに形となった。
【写真】バスタブで水着を披露する泉ももか
泉は2002年10月25日生まれ。身長156センチ、B87・W56・H88というスレンダーなスタイルとEカップのプロポーションを武器に活躍し、セクシー女優界でも“国民の妹”に最も近い存在とも称される。清楚な雰囲気と色香を併せ持つ正統派美女として人気を集めてきた。
タイトルは『恋心』。本人にとって、写真集発売は女優活動を始めた当初から掲げてきた目標だったという。泉は「紙の写真集を出すことが、女優になる時に決めた目標」と強い思いを抱きながら撮影に臨んだ。
今作では、泉の持ち味である“可愛くてエロい”魅力を余すことなく収録。さらに、飾らない自然体の表情や、ふとした瞬間にのぞかせる柔らかな雰囲気まで、多彩な姿が切り取られている。
性格の良さがにじみ出るような透明感と、王道ともいえるボディライン。その両方を兼ね備えた泉の魅力を凝縮した一冊となる。
【写真】バスタブで水着を披露する泉ももか
泉は2002年10月25日生まれ。身長156センチ、B87・W56・H88というスレンダーなスタイルとEカップのプロポーションを武器に活躍し、セクシー女優界でも“国民の妹”に最も近い存在とも称される。清楚な雰囲気と色香を併せ持つ正統派美女として人気を集めてきた。
今作では、泉の持ち味である“可愛くてエロい”魅力を余すことなく収録。さらに、飾らない自然体の表情や、ふとした瞬間にのぞかせる柔らかな雰囲気まで、多彩な姿が切り取られている。
性格の良さがにじみ出るような透明感と、王道ともいえるボディライン。その両方を兼ね備えた泉の魅力を凝縮した一冊となる。