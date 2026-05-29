ピングー公式オンラインストア限定「ぷくぷくシール」が新登場！いろんな顔がぷにっと立体に
シル活ブームの勢いが衰えない中、注目のアイテムが発売！世界で一番有名なペンギンこと「ピングー」の公式オンラインストアに、思わず指で押したくなる「ぷくぷくシール」2種が登場。発売直後から人気を集めており、2026年5月26日時点で公式オンラインストアのランキング1位と3位を占めている。
【画像】思わず指でぷにっとしたくなる…！ぷくぷくシール2種をチェック
■表情コレクションが楽しい「ぷくぷくシール(フェイス)」
まず注目したいのが、ピングーの顔がずらりと並んだ「ぷくぷくシール(フェイス)」(440円)。ハガキサイズ(100×148ミリ)のシートに、ニコッと笑った顔やちょっと困った顔、おなじみの怒り顔まで、ピングーの表情30個がぎゅっと詰まっている。ピングーだけでなく、妹のピンガや友達のロビがさりげなくラインナップに入っているのもうれしい。
指の先にちょこんと乗せられるくらいの大きさで、ぷにっとした厚みがクセになる。手帳のスケジュール欄に貼って気分の記録代わりにしたり、付箋やメモにペタッと貼って一言メッセージのアクセントにしたり…。使い道を考えているだけで楽しくなってくる。
■人気のクマもウサギもいる！「ぷくぷくシール(パステル)」
もう一つの「ぷくぷくシール(パステル)」(440円)は、その名のとおりやさしいパステルカラーが目を引くシート。こちらは、ピングーやピンガがお気に入りのぬいぐるみと寄り添う姿が中心になっている。さらにピングーとピンガが巻いているマフラーにも、よ〜く見るとクマとウサギのぬいぐるみがちょこんとついている。
価格はどちらも440円。手帳やお手紙のデコレーション、友達とのシール交換用としても気負わず取り入れられる金額だ。フェイスとパステル、シーンや気分で使い分けるのもいいし、両方そろえてピングーワールドに浸るのもおすすめ。気になった人は、公式オンラインストアでチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.
【画像】思わず指でぷにっとしたくなる…！ぷくぷくシール2種をチェック
■表情コレクションが楽しい「ぷくぷくシール(フェイス)」
指の先にちょこんと乗せられるくらいの大きさで、ぷにっとした厚みがクセになる。手帳のスケジュール欄に貼って気分の記録代わりにしたり、付箋やメモにペタッと貼って一言メッセージのアクセントにしたり…。使い道を考えているだけで楽しくなってくる。
■人気のクマもウサギもいる！「ぷくぷくシール(パステル)」
もう一つの「ぷくぷくシール(パステル)」(440円)は、その名のとおりやさしいパステルカラーが目を引くシート。こちらは、ピングーやピンガがお気に入りのぬいぐるみと寄り添う姿が中心になっている。さらにピングーとピンガが巻いているマフラーにも、よ〜く見るとクマとウサギのぬいぐるみがちょこんとついている。
価格はどちらも440円。手帳やお手紙のデコレーション、友達とのシール交換用としても気負わず取り入れられる金額だ。フェイスとパステル、シーンや気分で使い分けるのもいいし、両方そろえてピングーワールドに浸るのもおすすめ。気になった人は、公式オンラインストアでチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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