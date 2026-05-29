語彙力と想像力を刺激する、ひらがなクロスワードパズルです。3つの言葉を完成させて、パズル特有の「アハ体験」を味わいながら、脳をリフレッシュさせましょう。

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日々のルーチンワークで頭が少しお疲れ気味ではありませんか？ そんな時は、1分で解ける言葉のパズルがおすすめです。正解を目指して挑戦してみてください。

問題：□に入るひらがなは？

・ぱ・□・つ（縦の言葉）
・し・□・ぶ・□（横の言葉）
・だ・□・ご（縦の言葉）

ヒント：甘くておいしい和菓子を想像してみましょう。

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正解：「ん」「ん」

正解は「ん」と「ん」でした。

▼解説
ぱんつ（パンツ）
しんぶん（新聞）
だんご（団子）
完成する単語は、衣類の「ぱんつ」、社会の動きを伝える「しんぶん」、そしておやつにうれしい「だんご」の3つでした。今回は2つの空欄に同じ文字が入るパターンでしたが、スムーズに導き出せたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)