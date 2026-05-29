【クロスワードパズルクイズ】解けるとすっきり！ □に入るひらがなは？ ヒントは「おいしいもの」
日々のルーチンワークで頭が少しお疲れ気味ではありませんか？ そんな時は、1分で解ける言葉のパズルがおすすめです。正解を目指して挑戦してみてください。
・し・□・ぶ・□（横の言葉）
・だ・□・ご（縦の言葉）
ヒント：甘くておいしい和菓子を想像してみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
ぱんつ（パンツ）
しんぶん（新聞）
だんご（団子）
完成する単語は、衣類の「ぱんつ」、社会の動きを伝える「しんぶん」、そしておやつにうれしい「だんご」の3つでした。今回は2つの空欄に同じ文字が入るパターンでしたが、スムーズに導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・ぱ・□・つ（縦の言葉）
・し・□・ぶ・□（横の言葉）
・だ・□・ご（縦の言葉）
ヒント：甘くておいしい和菓子を想像してみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：「ん」「ん」正解は「ん」と「ん」でした。
ぱんつ（パンツ）
しんぶん（新聞）
だんご（団子）
完成する単語は、衣類の「ぱんつ」、社会の動きを伝える「しんぶん」、そしておやつにうれしい「だんご」の3つでした。今回は2つの空欄に同じ文字が入るパターンでしたが、スムーズに導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)