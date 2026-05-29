◆米大リーグ オリオールズ―ブルージェイズ（２８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、敵地・オリオールズ戦に「５番・三塁」で先発出場。メジャー初死球から３試合連続の死球を受けた。

１点リードの４回２死で迎えた第２打席。昨季までブ軍に所属だったバシットの抜けた変化球が左ふくらはぎ付近を直撃した。しかし、岡本は痛がるそぶりも見せずに一塁へ。メジャー初死球となった２６日（同２７日）の本拠地・マーリンズ戦から３試合連続という“珍現象”となった。

前日２７日（同２８日）の本同戦では、６回に出場１９試合ぶりの１１号決勝ソロ。打球速度１０１・６マイル（約１６３・４キロ）、角度３０度、飛距離３９３フィート（約１１９・７メートル）で右中間後方のブルペンまで運んだ。試合後のインタビューでは「何とか前に打とうと思っていた。すごく久々だったのでうれしかった。次も勝てるように頑張ります」と話していた。

この日、初回無死一塁での三塁守備ではあらかじめ遊撃の定位置付近に守備位置を変えていた岡本だったが、ヘンダーソンの打球をはじいてしまい、今季５個目の失策。さらに一塁走者が空いていた三塁を狙ったため、慌ててベースカバーに走った岡本は遊撃ヒメネスからの送球を捕れず。思わぬ形でピンチが拡大したが、幸い先取点につながることはなかった。