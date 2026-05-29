【 新社長を直撃 】カゴメ社長・奥谷晴信 －10年後に描く未来に向けた、経営のカジ取り－
「経営とは舞台を整えること」という言葉を受け継いで…
─ 奥谷さんは1月に社長就任されましたが、改めて抱負を聞かせてくれませんか。
奥谷 今年、カゴメは次の10年に向けた新たなスタートを切りました。10年後に目指す姿を「農から食にわたる技術革新をリードし、自然の可能性を共に拓く会社」というビジョンとして定め、改めてお示ししたわけですが、今大切な事は、このビジョンを総論から各論へと落とし込み、目指す姿に向けて確実に実行していくことです。それにはまず社員一人一人が自分事として理解し、行動することから始まります。現在、国内外の事業所や工場を訪れ、このビジョンへの思いを伝えています。
若手社員の頃に当時の社長が、「経営の役割とは、舞台を整えることである」と話をしていたのが非常に心に残っています。つまり社員が活躍できる舞台を整えてこそ、会社も成長していくのだと。これを実践することがわたしの役割であると考えています。
─ カゴメの特徴は、農産物の調達から販売が一気通貫している点でもありますね。
奥谷 そうですね。もう少し言うと品種開発も行っていますので、さらに源流から携わっています。これは農産加工品を取り扱っている企業では珍しいことだと思います。われわれは「垂直統合型バリューチェーン」と言っていますが、これにより上流から下流に向かって価値を作り込んでいくことができます。
一番顕著な例で言うと、トマトジュースがあります。ジュースに適したトマトの品種を独自に開発し、それを契約農家に栽培していただき、独自の製法で加工して、一番良い形でお客様に届けています。さらに研究部門では、トマトに含まれる成分の栄養成分を研究し、その情報をお客さまに届けることができる。商品の価値を源流から自分たちでしっかり作り込み、伝えることができるのが強みであると考えています。
また、私どもの会社の考え方の中心にあるのは、〝品質第一〟です。安心安全を担保していくためには、バリューチェーンの全てにおいて、自分たちで関与していくことが重要です。
─ 昨今は食生活でも健康がキーワードとなっていますね。手応えはいかがですか。
奥谷 我々は、厚生労働省が推奨する「1日350g」の野菜摂取を実現することで、健康寿命の延伸という社会課題の解決を図りたいと考えています。そのために、農産原料を使用した商品の販売だけではなく、野菜を摂ることについての啓発活動にも注力をしています。
健康価値への認知が浸透し、特に需要が拡大しているのが、トマトジュースです。トマトジュースは93年以上の歴史ある商品なのですが、現在も成長が続いていて、4年連続で過去最高の出荷量を更新しています。
─ トマトの健康価値が拡がっているということですね。
奥谷 ええ。創業の歴史を紐解くと、1899年に創業者の蟹江一太郎が愛知県の東海村で、当時は日本で食べられていなかった西洋野菜のトマトを栽培したところから始まります。
最初はトマトを生鮮で売っていましたが、売れ残ったものを何とか無駄にしないように、事業にできないのか考え、加工という考え方が出てきました。当初はトマトを裏ごししたトマトソースから始まり、トマトケチャップ、トマトジュースと、だんだんと広がっていったと。まだ洋食が一般化されていない時代でした。日本に今までなかったものを売っていくということで、市場開拓は相当な挑戦だったと思います。
─ 奥谷さんは1月に社長就任されましたが、改めて抱負を聞かせてくれませんか。
奥谷 今年、カゴメは次の10年に向けた新たなスタートを切りました。10年後に目指す姿を「農から食にわたる技術革新をリードし、自然の可能性を共に拓く会社」というビジョンとして定め、改めてお示ししたわけですが、今大切な事は、このビジョンを総論から各論へと落とし込み、目指す姿に向けて確実に実行していくことです。それにはまず社員一人一人が自分事として理解し、行動することから始まります。現在、国内外の事業所や工場を訪れ、このビジョンへの思いを伝えています。
若手社員の頃に当時の社長が、「経営の役割とは、舞台を整えることである」と話をしていたのが非常に心に残っています。つまり社員が活躍できる舞台を整えてこそ、会社も成長していくのだと。これを実践することがわたしの役割であると考えています。
─ カゴメの特徴は、農産物の調達から販売が一気通貫している点でもありますね。
奥谷 そうですね。もう少し言うと品種開発も行っていますので、さらに源流から携わっています。これは農産加工品を取り扱っている企業では珍しいことだと思います。われわれは「垂直統合型バリューチェーン」と言っていますが、これにより上流から下流に向かって価値を作り込んでいくことができます。
一番顕著な例で言うと、トマトジュースがあります。ジュースに適したトマトの品種を独自に開発し、それを契約農家に栽培していただき、独自の製法で加工して、一番良い形でお客様に届けています。さらに研究部門では、トマトに含まれる成分の栄養成分を研究し、その情報をお客さまに届けることができる。商品の価値を源流から自分たちでしっかり作り込み、伝えることができるのが強みであると考えています。
また、私どもの会社の考え方の中心にあるのは、〝品質第一〟です。安心安全を担保していくためには、バリューチェーンの全てにおいて、自分たちで関与していくことが重要です。
─ 昨今は食生活でも健康がキーワードとなっていますね。手応えはいかがですか。
奥谷 我々は、厚生労働省が推奨する「1日350g」の野菜摂取を実現することで、健康寿命の延伸という社会課題の解決を図りたいと考えています。そのために、農産原料を使用した商品の販売だけではなく、野菜を摂ることについての啓発活動にも注力をしています。
健康価値への認知が浸透し、特に需要が拡大しているのが、トマトジュースです。トマトジュースは93年以上の歴史ある商品なのですが、現在も成長が続いていて、4年連続で過去最高の出荷量を更新しています。
─ トマトの健康価値が拡がっているということですね。
奥谷 ええ。創業の歴史を紐解くと、1899年に創業者の蟹江一太郎が愛知県の東海村で、当時は日本で食べられていなかった西洋野菜のトマトを栽培したところから始まります。
最初はトマトを生鮮で売っていましたが、売れ残ったものを何とか無駄にしないように、事業にできないのか考え、加工という考え方が出てきました。当初はトマトを裏ごししたトマトソースから始まり、トマトケチャップ、トマトジュースと、だんだんと広がっていったと。まだ洋食が一般化されていない時代でした。日本に今までなかったものを売っていくということで、市場開拓は相当な挑戦だったと思います。