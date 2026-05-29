東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7163 高値0.7170 安値0.7098
0.7261 ハイブレイク
0.7216 抵抗2
0.7189 抵抗1
0.7144 ピボット
0.7117 支持1
0.7072 支持2
0.7045 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5935 高値0.5936 安値0.5864
0.6031 ハイブレイク
0.5984 抵抗2
0.5959 抵抗1
0.5912 ピボット
0.5887 支持1
0.5840 支持2
0.5815 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3784 高値1.3870 安値1.3774
1.3941 ハイブレイク
1.3905 抵抗2
1.3845 抵抗1
1.3809 ピボット
1.3749 支持1
1.3713 支持2
1.3653 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7163 高値0.7170 安値0.7098
0.7261 ハイブレイク
0.7216 抵抗2
0.7189 抵抗1
0.7144 ピボット
0.7117 支持1
0.7072 支持2
0.7045 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5935 高値0.5936 安値0.5864
0.6031 ハイブレイク
0.5984 抵抗2
0.5959 抵抗1
0.5912 ピボット
0.5887 支持1
0.5840 支持2
0.5815 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3784 高値1.3870 安値1.3774
1.3941 ハイブレイク
1.3905 抵抗2
1.3845 抵抗1
1.3809 ピボット
1.3749 支持1
1.3713 支持2
1.3653 ローブレイク