東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7163　高値0.7170　安値0.7098

0.7261　ハイブレイク
0.7216　抵抗2
0.7189　抵抗1
0.7144　ピボット
0.7117　支持1
0.7072　支持2
0.7045　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5935　高値0.5936　安値0.5864

0.6031　ハイブレイク
0.5984　抵抗2
0.5959　抵抗1
0.5912　ピボット
0.5887　支持1
0.5840　支持2
0.5815　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3784　高値1.3870　安値1.3774

1.3941　ハイブレイク
1.3905　抵抗2
1.3845　抵抗1
1.3809　ピボット
1.3749　支持1
1.3713　支持2
1.3653　ローブレイク