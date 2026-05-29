フジテレビ元アナウンサーの秋元優里さんが29日までに自身のインスタグラムを更新。検定合格を報告した。

秋元さんは「女性活躍検定に合格しました」と笑顔の絵文字とともに報告。合格証書を手にして笑顔で喜ぶ写真もアップした。

「女性活躍検定」は、一般財団法人全日本情報学習振興協会が主催。公式サイトでは、「ジェンダー平等や女性活躍の現状と推進の取組みを学び、すべての人が活躍できる社会づくりを目指すための知識を深める」ことが趣旨と説明している。試験は2部制でそれぞれ50問。第1部では「女性活躍の現状とこれから」として、「女性活躍社会の推進」「男性中心型、日本的雇用慣行の変革」など、実践に即した内容。第2部では「社会を変革してきた女性たち」として、国内外で社会を変革してきた女性たちについて出題される。4月には第3回の試験が行われた。

秋元さんは06年に入社し、「報道2001」「ニュースJAPAN」など報道番組のキャスターを務め、一躍人気アナウンサーに。19年にアナウンサー職を離れ、プロデューサーなどの職務に就いている。先月には、ディストリビューション部の一員として、「海外共同製作プロジェクト発表会」に出席し、10月に予定する同局初の海外スタジオとの共同製作の地上波連続ドラマの放送などを説明する会見の進行役を務めた。