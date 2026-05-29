ヒコロヒー、歌舞伎町で超ビッグな買い物！「事務所にめっちゃ怒られました」

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

5月25日（月）の放送では、ゲストのヒコロヒーが歌舞伎町で“あるモノ”を買い、事務所から怒られたというエピソードを明かした。

【映像】ヒコロヒーが歌舞伎町で衝撃の買い物

今回は「マルチに活躍する芸人の本音」というテーマで、ゲストにヒコロヒーとシソンヌの長谷川忍が登場。さまざまなトークを繰り広げるなか、ふいにMEGUMIがヒコロヒーに「歌舞伎町でバーを始めた？」と質問した。

「そうです」と答えたヒコロヒーは、店を開いた経緯を説明。あるとき、新宿・歌舞伎町の行きつけのワインバーの店主が亡くなり、店主の妻に「お店どうするんですか？」と尋ねたところ「売りに出そうと思っています」と返されたという。

そこでヒコロヒーは、自らその店を購入したそう。

しかし、自身の所属事務所に購入の件を話したところ、予想外の事態に。

「買ったあとに事務所に言ったら、『何してんねん勝手に！』みたいな」「めっちゃ怒られました」と、歌舞伎町の物件購入となれば危険性が高い可能性もあるため、勢いからの“買い物”を怒られてしまったことを明かした。

その後、購入した物件に問題が無いことを調査し、無事クリーンであることが判明。現在お店を開くに至ったことを語っていた。