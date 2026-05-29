２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８８．９０ドル（＋０．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５３２．４ドル（＋５０．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５６４．５セント（＋１０１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２４．００セント（＋１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．７５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９４．５０セント（＋９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３８４．６１（＋３．４４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８８．９０ドル（＋０．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５３２．４ドル（＋５０．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５６４．５セント（＋１０１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２４．００セント（＋１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．７５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９４．５０セント（＋９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３８４．６１（＋３．４４）
出所：MINKABU PRESS