開催：2026.5.29

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 2 - 10 [ブレーブス]

MLBの試合が29日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブレーブスが対戦した。

Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。

4回表、7番 ホルヘ・マテオ 2球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでブレーブス得点 BOS 0-1 ATL、8番 ドミニク・スミス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 BOS 0-2 ATL

4回裏、9番 ケーレブ・ダービン 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BOS 1-2 ATL、1番 ジャレン・デュラン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 2-2 ATL

6回表、9番 マイク・ヤストレムスキー カウント3-2から押し出しの四球でブレーブス得点 BOS 2-3 ATL、1番 ロナルド・アクーニャ 2球目を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでブレーブス得点 BOS 2-7 ATL

7回表、6番 マイケル・ハリス 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 BOS 2-8 ATL

9回表、4番 オジー・アルビーズ 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでブレーブス得点 BOS 2-10 ATL

試合は2対10でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで8勝3敗0S。負け投手はRソックスのダニエル・コローンで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-29 08:12:09 更新