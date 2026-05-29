大分支局長 柳原正和

瀬戸内海に面し、日本有数の好漁場・豊後水道――。

その幸に恵まれた大分県内では、地魚を小さく切った刺し身のパックが「琉球」用として並んでいるのが各地のスーパーで目に留まる。

新鮮な地魚に特製のたれ、かむほどに広がるうまみ

家庭の食卓や居酒屋の定番メニューとして親しまれる「りゅうきゅう」は、アジやイワシなどの新鮮な魚をしょうゆと酒、みりん、白ごまなどであえた代表的な郷土料理だ。

「漁師さんのまかない料理が県内に広まったもので、残った刺し身をタレに漬け込んだ一種の保存食ですね。ただ、うちはその日取れた魚しか使っていないのが特徴です」

訪れた大分市の「郷土料理 こつこつ庵（あん）」の２代目代表・松本宗三（むねぞう）さん（４８）が、ブランド魚「関さば」の琉球（１４８０円）を出しながら教えてくれた。

関さばの締まった身は、かめばかむほどにうまみが広がり、ひたひたに入れられた特製のタレがよく絡む。カンパチとタイ、関あじの計４種類を提供しており、ご飯にのせた「琉球丼」も人気メニューだ。

こちらもオススメ…地元の食材詰まった「椎茸ぎょろっけ」

店は１９７１年、だんご汁屋として創業。県内各地の郷土料理を徐々に追加してきた。同県津久見市の名物で、魚肉の練り物に新鮮な野菜を入れた「ぎょろっけ」を、さらにシイタケの中に詰めた「椎茸（しいたけ）ぎょろっけ」（６００円）は、ジューシーな組み合わせが絶妙だ。とり天やニラ豚といった名物料理もそろっており、常連のほかに観光客や出張族も多く訪れるという。

りゅうきゅうの語源は、▽沖縄（琉球）から作り方が伝わった▽ごまを使う「利休和（あ）え」から派生した――など諸説あり、定かでない。魚の種類や漬ける時間、だしなどの味付けは店によって異なるため、行く先々で味わいを楽しむことができる。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

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国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

こつこつ庵

大分市府内町３の８の１９

午前１１時半〜午後２時半、午後５時〜１０時半。日曜または連休最終日が定休。詳しくはホームページで