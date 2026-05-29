満州にらラーメン

花巻市で、ソウルフードとして親しまれているスタミナ満点のラーメンだ。

たっぷりのニラと炒めた豚バラ肉、ニンニクの芽の醤（しょう）油（ゆ）漬け、紅ショウガがのり、スープをラー油が覆う。わらび餅のようなもちもちとした食感の後に、濃厚なゴマの風味と甘みが口の中で広がっていく。

休日には開店前から長蛇の列、カップ麺も販売

自家製麺の細麺は、具材の食感やスープの風味を生かせるように開発された。スープは醤油、味（み）噌（そ）、塩の３種類から選べる。

初代店主が戦時中、中国東北部（旧満州）で口にした味に感銘を受け、１９６０年に店を開いた。休日には約５０人が開店を待って列をなし、店内には著名人のサインが並ぶ。モットーは「早い、安い、うまい」。醤油味のカップ麺も販売され、ファンは全国に拡大している。

「麺もラー油も自家製、変わらぬ味を楽しんで」

「さかえや本店」店主の伊藤陽介さん

「花巻市で長年、子どもからお年寄りにまで愛されてきたラーメンです。麺もラー油も自家製にこだわり、変わらぬ唯一無二の味を守り続けています。ぜひ、家でも店の味を楽しんでください」

お取り寄せ

２食入り（冷蔵）３２００円（税、送料込み）。注文はオンラインショップで。

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全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。