THE ANSWER編集部・カメラマンフォトコラム

21日から4日間、栃木・カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。全日を通してファインダーを覗いていると、学生たちの個性溢れる「遊び心」が光って見えた。（写真・文＝THE ANSWER編集部・中戸川 知世）

「ん？ なんか文字入ってない？」

大会2日目の男子2部走り幅跳び。一人の選手の足元に目を奪われた。目立つ黄色い靴下を履いていたのは、東京学芸大の三上滉平（4年）だ。撮った写真を拡大してみると、緑色で「関東・栃木 レモン」の文字が。今大会の開催地・宇都宮でお馴染みの乳飲料「レモン牛乳」の靴下のようだ。

周りはスポーツブランドの靴下の選手が大半。ご当地靴下で跳躍している姿に驚き、調べてみると一足660円だった。「スポーツ用でなくて跳びづらくないのだろうか」と思っていたら、三上は6回目の跳躍で7m54を記録し、見事2位。疑問は杞憂に終わった。

3日目の男子2部800メートル予選。4組目の8人が一斉にトラックへ出てくると、眩しい選手がレンズに飛び込んできた。横浜国立大・石井遥大（4年）の光り輝くクリーム色の頭髪は、カメラの露出を一段下げないと白飛びしてしまうほど。日差しが強い真昼のレースで一層目立つ石井は組1着。勢いそのままに翌日に決勝進出すると見事優勝を遂げ、表彰台の真ん中にクリーム色が輝いた。

ヘアスタイルにこだわる選手は多い。同じく3日目、男子2部・3部ハンマー投げ。髪を編み込んだコーンロウで襟足を伸ばした個性的なスタイルをしていたのは平成国際大の小倉優輝（4年）。ファインダー越しには少しイカつい印象を覚えたが、大学陸上部のサイトに掲載されているメンバー紹介を確認すると、爽やかな短髪で柔らかい雰囲気の小倉の姿が。髪型ひとつで印象はガラリと変わる。

大会2日目に行われた女子1部100メートル決勝、11秒84で2連覇した青学大の杉本心結（2年）の記念撮影を横から撮っていると、アクセサリーのバリエーションに気がついた。右耳には三連ピアス、ネックレスにブレスレットをつけ、髪はシュシュでお団子にしてまとめている。ネイルは青学カラーに合わせてかパステルグリーン。競技もオシャレも一切妥協なし、両立している姿が格好よく思えた。ゴール後、1着に名前が表示されると決勝を戦ったライバルたちとハグ。歓喜する杉本の笑顔はさらに輝いて素敵に写った。



（THE ANSWER編集部・中戸川 知世 / Chise Nakatogawa）