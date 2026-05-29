株式会社ワンズマインドが運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」はこのほど、会社員（正社員、契約社員、派遣社員）および経営者・役員613人を対象に行った「会社の不祥事にも揺るがず、広報担当として冷静にメディア対応をしそうな男性の芸能人」に関するアンケート結果を公表した。回答者には第1位～第3位まで名前を挙げてもらい、順位に応じたポイント（1位＝3pt、2位＝2pt、3位＝1pt）で集計している。



【調査結果】広報担当として冷静にメディア対応をしてくれそうな男性芸能人ランキング

第3位は「鈴木亮平」（129ポイント）が入った。主な意見として「いいイメージしかない。頭も良く、責任ある行動をとれそう」（50代・女性）、「長年安定した仕事ぶりから、丁寧な姿勢で対応できそうだから」（20代・女性）「冷静沈着でクレバーなイメージがあるから」（60代・女性）などがあった。



第2位は「木村拓哉」（174ポイント）がランクイン。「なんでもスマートにこなしそう」（40代・女性）、「誠実でまっすぐな印象だから」（30代・女性）、「即応力があり、自然体で話せる」（70代・女性）、「いつも堂々として信念があって強いし、かっこいいから」（20代・男性）などの声が寄せられた。



第1位は「阿部寛」（209ポイント）となった。主な理由として「決して感情的にならず、常に冷静なコメントができそうな印象です」（37代・男性）、「誠実で率直に伝えてくれそう」（50代・女性）、「落ち着いた大人の雰囲気と、物腰の柔らかさ・信頼感が抜群。 もし不祥事が起きても、感情的にならずに論理的に説明し、深く頭を下げて誠意を示しそう」（50代・男性）などが挙がった。



（よろず～ニュース調査班）