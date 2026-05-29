29日は北海道で雨が予想されますが、本州・四国・九州では晴れるところが多く、関東を中心に真夏日になりそうです。週末は全国の広範囲で晴れて、特に、関東〜西日本で真夏日が続きそうです。週明けは台風6号の影響で、奄美・沖縄は大荒れとなるおそれがあります。

■全国天気（29日予報）

29日は、晴れるところが多いでしょう。北海道は引き続き雲が多く、日中も雨のところがありそうです。東北は太平洋側から晴れてくる見込みです。北陸の雨は朝のうちに止んで、午後には晴れてくるでしょう。関東南部は雲が多めながら晴れ間はありそうです。雲の多い近畿も午後には晴れるでしょう。関東北部・東海・山陽・四国・九州は青空が広がる見込みです。

■全国気温（29日予想）

29日の最高気温は、北日本日本海側で平年以下のところが多いでしょう。関東〜西日本では平年を上回り、特に関東では真夏日が続出するとみられます。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 17℃（-6）5月中旬

青森 19℃（-1）5月中旬

仙台 25℃（±0）7月上旬

新潟 24℃（-5）6月上旬

東京 31℃（＋4）真夏並み

甲府 33℃（＋4）真夏並み

名古屋 29℃（＋1）6月下旬

大阪 28℃（-1）6月中旬

広島 31℃（＋6）7月上旬

高知 32℃（＋3）真夏並み

福岡 26℃（-1）6月上旬

■週間予報

土曜（30日）は、東北南部〜西日本の広い範囲で晴れて、強い日差しが照りつけるでしょう。東北北部・北海道日本海側は雲が多く、雨や雷雨のところもありそうです。関東〜西日本では、真夏日になるところが多い見込みです。

日曜（31日）は、ほぼ全国的に晴れるでしょう。各地で強い日差しが照りつけるでしょう。関東〜西日本では、土曜に続いて真夏日の地点が続出しそうです。

なお、週明け月曜（1日）も関東〜西日本で、真夏日のところが多いでしょう。北上中の台風6号の影響で、週明け月曜から火曜は、沖縄・奄美で大荒れとなるおそれがあります。また、台風や湿った空気の影響で、来週中頃は、西日本〜東日本の広範囲で雨が予想されます。

（気象予報士 平井史生）