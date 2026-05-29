株式投資で資産を増やし続ける人たちは、「売買タイミング」をどう見極めているのでしょうか？ 「株価チャートのクイズに答えるだけで株のセンスが身につく」――そんなユニークなスタイルで人気を集めているのが『株トレ――世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、「チャートを活用した売買判断のポイント」を紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

思い込みを捨て、とにかくチャートに従う

株式投資で資産を増やせる人と、逆に損失を膨らませてしまう人。その違いはどこにあるのでしょうか。

もちろん、銘柄選びや情報収集の力も大切です。しかし、個別株のトレードにおいて、より大きな差になるのは「思い込みを排除できるかどうか」です。

特に危険なのが、「この会社なら絶対大丈夫だ」「もう下がりすぎたから、そろそろ戻るはずだ」といった思い込みです。

チャートを活用して個別株をトレードするなら、特定の銘柄に惚れ込むことは禁物です。そういった銘柄ほど損切りが遅れます。

だからこそ、窪田さんは「思い込みを排除してチャートに従う」ことの重要性を強調しています。

「そのうち戻るだろう」が損失を大きくする

例えば、あなたが3ヵ月前に950円で100株購入した銘柄があったとします。

ところが、その後株価は下落を続け、現在は890円まで下がっています。次のようなチャートです。

このような局面で、多くの個人投資家は、「ここで売ったら損が出てしまう」という心理から、保有を続けてしまいます。

窪田さんは、「損切りの先延ばし」に警鐘を鳴らします。

13週・26週移動平均線は、長期的な企業価値の変化を反映して、ゆるやかに動きます。ですので、この移動平均線が、両方とも下を向いている場合、その会社の業況が悪化している可能性が高いというのです。

「株価が下がっている」のには理由があり、いずれ戻るだろうというのは、楽観的な思い込みにすぎません。このような銘柄は、早めに売却し、上昇が期待できる別の銘柄へ資金を移したほうが合理的です。下がっている株をいつまでも保有しているより、上昇している株を保有している方が資産は増えていきます。

もちろん、損切りはつらい判断かもしれませんが、利益を大きくするために欠かせないトレード技術です。

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