

藤嶌果歩

日向坂46が28日、横浜DeNAベイスターズ―オリックス・バファローズ戦（横浜スタジアム）での『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』に登場。試合前には、藤嶌果歩がセレモニアルピッチに登場し、ノーバン投球を見せ、場内を沸かせた。

リリーフカーに乗ってグランドに舞い降りた。メンバー27人揃って日向坂46のデビューシングル「キュン」を披露した後、いよいよ始球式。見守られながら、一呼吸を置き軽く頷くと、ステップを踏んで大きく腕を振った。白球は大きな弧を描きながらまっすぐキャッチャーミットに収まった。ノーバン投球を達成し、大喜びの表情を浮かべた。

その後の囲み取材は小坂菜緒＆大野愛実と応じた。緊張はあったものの、メンバーの応援が心を強くしてくれたそうで「真っすぐ投げることができてすごくうれしかったです」。点数は日向坂46になぞらえて「460点です！」と背番号を見せた。

藤嶌は過去に行った始球式で「魔球」フォームが話題になった。「私も魔球を投げたいなと思っていたんですけど、きょうはとにかく届かせることを意識しました。魔球に見えていたら嬉しいです！」とニコリした。