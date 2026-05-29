◇ア・リーグ ブルージェイズ−オリオールズ（2026年5月28日 ボルチモア）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が敵地でのオリオールズ戦に「5番・三塁」で先発出場。初回無死一塁の守備で痛恨の「ワンプレー“ダブルエラー”」を起こしてしまった。

2番・ヘンダーソンが打ち損じたゴロを三遊間に守っていた岡本が捕球体勢に入るも、バウンドが合わず後逸。それを見た一塁走者が三塁を狙い、すかさず岡本が三塁ベースに戻りゴロを拾った遊撃手のヒメネスが岡本に送球したが、それを今度は岡本が捕球ミスで落球してしまった。

三塁塁審は岡本の落球が見えない角度に位置しており、一度はタッチプレーで「アウト」を宣告したが相手チームのチャレンジですぐに「セーフ」に判定はくつがえった。記録は岡本の失策と野選の出塁となり、無死二、三塁とピンチ拡大。試合実況のアナウンサーは、「併殺のところが何と言う岡本のクレイジーなプレー」と驚きの声をあげた。

岡本も気まずそうな表情を浮かべ続けたが、その後ピンチを何とか切り抜け無失点に。岡本の「ワンプレー“ダブルエラー”」は失点未遂となり、事なきをえた。