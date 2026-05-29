見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第45話が29日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して…。

Xには「教会で密会」「吉江先生久しぶり」「足抜けしたらしい」「いっぱい 調べてきてくれた小日向。 探偵みたいだ」「ちゃんと調べてくれた寛太優しいな」「浦崎八幡」「オレだぞ」「色んな人に会って、どんな人か見てみたくなった」「フユさんが笑った」「フユさんも笑顔、いいわよぉ〜」「じろう。いい旦那さんやった。フユさんおちたね」「はいデレた」「やはりジロウさん上手 コント芸人は皆上手」「ツヤさんもほだされた」「いじわるおばさんも！」「そこかしこで」「看病婦と看護婦が和解しました！金曜日だからね！」「分かりやすい金曜」「笑ったー？！」「家事だと思うこと」「ああ、小野田さん、お嬢さんと会えないまま」「え、来週のあらすじのラスト？」「これが私たちのアンサーだ！ って？」「ナイチンゲール推しの子が辞めるのか」「ナイチンゲールオタ、脱落か？」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。