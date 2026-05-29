CrosSing 15th SEASONより伊東健人が出演！sumikaの「フィクション」をカバー！

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豪華出演者が「思い出の一曲」を選び、ここでしか聴けない「声×歌」をお届けするカバーソングプロジェクトCrosSing(クロスシング)。

第87弾は、声優としてアニメや吹き替え、ナレーションなど多方面で活躍する一方、2022年にアーティストデビュー、今年1月には3rd EP「ShAdow」をリリースし、7月にはソロライブも開催予定。精力的に活動中の伊東健人が登場。今回はsumikaの「フィクション」を歌唱する。

伊東健人「フィクション」のカバー音源＆Recording Movieは好評配信中、ぜひご視聴いただきたい。

本曲は各種サイトでも配信中。moraにてハイレゾまとめ買いいただくと、限定ミニトークをプレゼント。LINE MUSICでは、300回以上の再生でサイン入りのスペシャル画像、700回以上の再生でサイン入りスペシャル画像＆スペシャルムービーを必ずゲットできる再生回数キャンペーンがスタート。

またレコチョクでは楽曲をダウンロード購入した方を対象に、抽選でチェキが当たるキャンペーンを実施中。

詳しくはCrosSing公式Xをチェック。

●配信情報

伊東健人

「フィクション from CrosSing」



配信リンクはこちら

https://CrosSing.lnk.to/Fiction

●リリース情報

『CrosSing Collection vol.6』

発売中

品番：CCG-02498

価格：￥3,850（税込）

購入はこちら

https://lnk.to/PCCG-02498

＜収録楽曲＞

01.郄橋ミナミ「青空のラプソディ」

TV アニメ「 林さんちのメイドラゴン」 OP 主題歌

02.明坂聡美「Drawing days」

テレビアニメ「家庭教師ヒットマン REBORN!」オープニングテーマ

03.藤田咲「白い雪のプリンセスは」

04 新田恵海「Snow halation」

「ラブライブ！」μ’s 2nd シングル

05.土岐隼一「死んだ！」

テレビアニメ「勇者が死んだ！」オープニングテーマ

06.北澤ゆうほ(Q.I.S.)「青春コンプレックス」

TV アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」オープニングテーマ

07.米倉千尋「祝福」

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season1オープニングテーマ

08.二ノ宮ゆい「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」

テレビアニメ「うる星やつら」エンディングテーマ

09.十味「Crow Song」

テレビアニメ「Angel Beats!」挿入歌

10.前野智昭「changes」

テレビアニメ「図書館戦争」エンディングテーマ

11.日郄のり子「じゃじゃ馬にさせないで」

テレビアニメ「らんま 1/2」オープニングテーマ

BONUS TRACK 三森すずこ「START:DASH!!」

TV アニメ「ラブライブ！」第 3 話挿入歌

※BONUS TRACK は CD 限定収録となります。配信の予定はございません。

関連リンク

CrosSing公式サイト

https://cros-sing.jp/