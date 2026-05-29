CrosSing 15th SEASONより伊東健人が出演！sumikaの「フィクション」をカバー！
豪華出演者が「思い出の一曲」を選び、ここでしか聴けない「声×歌」をお届けするカバーソングプロジェクトCrosSing(クロスシング)。
第87弾は、声優としてアニメや吹き替え、ナレーションなど多方面で活躍する一方、2022年にアーティストデビュー、今年1月には3rd EP「ShAdow」をリリースし、7月にはソロライブも開催予定。精力的に活動中の伊東健人が登場。今回はsumikaの「フィクション」を歌唱する。
伊東健人「フィクション」のカバー音源＆Recording Movieは好評配信中、ぜひご視聴いただきたい。
本曲は各種サイトでも配信中。moraにてハイレゾまとめ買いいただくと、限定ミニトークをプレゼント。LINE MUSICでは、300回以上の再生でサイン入りのスペシャル画像、700回以上の再生でサイン入りスペシャル画像＆スペシャルムービーを必ずゲットできる再生回数キャンペーンがスタート。
またレコチョクでは楽曲をダウンロード購入した方を対象に、抽選でチェキが当たるキャンペーンを実施中。
詳しくはCrosSing公式Xをチェック。
●配信情報
伊東健人
「フィクション from CrosSing」
配信リンクはこちら
https://CrosSing.lnk.to/Fiction
●リリース情報
『CrosSing Collection vol.6』
発売中
品番：CCG-02498
価格：￥3,850（税込）
購入はこちら
https://lnk.to/PCCG-02498
＜収録楽曲＞
01.郄橋ミナミ「青空のラプソディ」
TV アニメ「 林さんちのメイドラゴン」 OP 主題歌
02.明坂聡美「Drawing days」
テレビアニメ「家庭教師ヒットマン REBORN!」オープニングテーマ
03.藤田咲「白い雪のプリンセスは」
04 新田恵海「Snow halation」
「ラブライブ！」μ’s 2nd シングル
05.土岐隼一「死んだ！」
テレビアニメ「勇者が死んだ！」オープニングテーマ
06.北澤ゆうほ(Q.I.S.)「青春コンプレックス」
TV アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」オープニングテーマ
07.米倉千尋「祝福」
「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season1オープニングテーマ
08.二ノ宮ゆい「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」
テレビアニメ「うる星やつら」エンディングテーマ
09.十味「Crow Song」
テレビアニメ「Angel Beats!」挿入歌
10.前野智昭「changes」
テレビアニメ「図書館戦争」エンディングテーマ
11.日郄のり子「じゃじゃ馬にさせないで」
テレビアニメ「らんま 1/2」オープニングテーマ
BONUS TRACK 三森すずこ「START:DASH!!」
TV アニメ「ラブライブ！」第 3 話挿入歌
※BONUS TRACK は CD 限定収録となります。配信の予定はございません。
関連リンク
CrosSing公式サイト
https://cros-sing.jp/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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