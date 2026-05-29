クラブの機能を生かして正しく使える「片手スイング」とは！？【最強不変のスイング法則/森守洋】

クラブの機能を生かして正しく使える「片手スイング」とは

利き手の右手は普通に振れば正しく動く

２０１８年のＰＧＡツアーではタイガー・ウッズが５シーズンぶりに優勝、通算80勝目を挙げました。優勝する前、タイガーが10年ぶりくらいにスイングについて語ったのですが、その中で「結局、手がすべてです」という旨のコメントをしました。

ゴルフ界のレジェンド、ベン・ホーガンも同じことを言っています。手を振れば体はついてくる。手を速く動かせば、体もとどんどん動いてくるというわけです。

これに正確性をプラスできるのが片手スイングだと思います。腕を正しく使ってスムーズな動きを促せるとクラブが本来の動きをしやすくなる。つまり、クラブの機能を生かして正しく使えるようになります。

では、片手スイングでの右手と左手の動きを具体的に見ていきましょう。エラー動作の多くは両手のケンカによって起きますが、こと動作に限れば、利き手である右手は正しく動きやすいと言えます。

右手一本でクラブを振ると、バックスイングでは前腕部が外側に回り、回りきったところでトップに向かいます。

ダウンスイングではこれが元に戻っていく。すなわち、前腕部が左に回りながらインパクトに向かい、フォローで回り切ります。同時に手もターンして甲が前を向きます。手のひらが前を向くとフェースは開いたままですから、この形でインパクトする人はいないはずです。

【出典】『最強不変のスイング法則』著者：森守洋