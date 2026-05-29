日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3055（+25.0 +0.83%）
ホンダ 1449（+7.5 +0.52%）
三菱ＵＦＪ 2997（+15 +0.50%）
みずほＦＧ 7126（+61 +0.86%）
三井住友ＦＧ 5916（+67 +1.15%）
東京海上 7214（+25 +0.35%）
ＮＴＴ 151（+0.9 +0.60%）
ＫＤＤＩ 2723（+9 +0.33%）
ソフトバンク 217（-0.4 -0.18%）
伊藤忠 1936（+6 +0.31%）
三菱商 5072（+34 +0.67%）
三井物 5375（+48 +0.90%）
武田 5144（+24 +0.47%）
第一三共 2691（+28.5 +1.07%）
信越化 7396（+52 +0.71%）
日立 5239（+65 +1.26%）
ソニーＧ 3459（+8 +0.23%）
三菱電 6619（+62 +0.95%）
ダイキン 23553（+73 +0.31%）
三菱重 3819（+15 +0.39%）
村田製 8937（+399 +4.67%）
東エレク 53623（+1303 +2.49%）
ＨＯＹＡ 27415（+445 +1.65%）
ＪＴ 6099（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 1831（-4.5 -0.25%）
ファストリ 79864（+1484 +1.89%）
リクルート 10319（+134 +1.32%）
任天堂 6956（-16 -0.23%）
ソフトバンクＧ 7714（+589 +8.27%）
キーエンス（普通株） 77270（+2090 +2.78%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3055（+25.0 +0.83%）
ホンダ 1449（+7.5 +0.52%）
三菱ＵＦＪ 2997（+15 +0.50%）
みずほＦＧ 7126（+61 +0.86%）
三井住友ＦＧ 5916（+67 +1.15%）
東京海上 7214（+25 +0.35%）
ＮＴＴ 151（+0.9 +0.60%）
ＫＤＤＩ 2723（+9 +0.33%）
ソフトバンク 217（-0.4 -0.18%）
伊藤忠 1936（+6 +0.31%）
三菱商 5072（+34 +0.67%）
三井物 5375（+48 +0.90%）
武田 5144（+24 +0.47%）
第一三共 2691（+28.5 +1.07%）
信越化 7396（+52 +0.71%）
日立 5239（+65 +1.26%）
ソニーＧ 3459（+8 +0.23%）
三菱電 6619（+62 +0.95%）
ダイキン 23553（+73 +0.31%）
三菱重 3819（+15 +0.39%）
村田製 8937（+399 +4.67%）
東エレク 53623（+1303 +2.49%）
ＨＯＹＡ 27415（+445 +1.65%）
ＪＴ 6099（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 1831（-4.5 -0.25%）
ファストリ 79864（+1484 +1.89%）
リクルート 10319（+134 +1.32%）
任天堂 6956（-16 -0.23%）
ソフトバンクＧ 7714（+589 +8.27%）
キーエンス（普通株） 77270（+2090 +2.78%）