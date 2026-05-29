日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3055（+25.0　+0.83%）
ホンダ　1449（+7.5　+0.52%）
三菱ＵＦＪ　2997（+15　+0.50%）
みずほＦＧ　7126（+61　+0.86%）
三井住友ＦＧ　5916（+67　+1.15%）
東京海上　7214（+25　+0.35%）
ＮＴＴ　151（+0.9　+0.60%）
ＫＤＤＩ　2723（+9　+0.33%）
ソフトバンク　217（-0.4　-0.18%）
伊藤忠　1936（+6　+0.31%）
三菱商　5072（+34　+0.67%）
三井物　5375（+48　+0.90%）
武田　5144（+24　+0.47%）
第一三共　2691（+28.5　+1.07%）
信越化　7396（+52　+0.71%）
日立　5239（+65　+1.26%）
ソニーＧ　3459（+8　+0.23%）
三菱電　6619（+62　+0.95%）
ダイキン　23553（+73　+0.31%）
三菱重　3819（+15　+0.39%）
村田製　8937（+399　+4.67%）
東エレク　53623（+1303　+2.49%）
ＨＯＹＡ　27415（+445　+1.65%）
ＪＴ　6099（+1　+0.02%）
セブン＆アイ　1831（-4.5　-0.25%）
ファストリ　79864（+1484　+1.89%）
リクルート　10319（+134　+1.32%）
任天堂　6956（-16　-0.23%）
ソフトバンクＧ　7714（+589　+8.27%）
キーエンス（普通株）　77270（+2090　+2.78%）